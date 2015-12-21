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۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۹:۳۵

معاون فرهنگی دانشگاه:

کمیته عفاف و حجاب دانشگاه علامه تشکیل شد

کمیته عفاف و حجاب دانشگاه علامه تشکیل شد

معاون فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: کمیته عفاف و حجاب این دانشگاه با هدف اجرایی سازی وظایف دانشگاه ها براساس قانون مصوب عفاف و حجاب شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده است.

حسن ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اولین جلسه کمیته عفاف و حجاب این دانشگاه تشکیل شد و قرار است این کمیته به صورت منظم و هر دو هفته یکبار در دانشگاه علامه طباطبایی تشکیل شود.

وی تاکید کرد: این کمیته زیر مجموعه شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شکل گرفته و قرار است وظایف واگذار شده از سوی قانون عفاف و حجاب شورای عالی انقلاب فرهنگی به دانشگاه ها را بررسی و زمینه های اجرای آن را فراهم کند.

معاون فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: در جلسه نخست این کمیته اولویت های کلی تعیین شد و قرار است در جلسه آینده موضوعات کار این کمیته بررسی و تعیین شود.

ملکی گفت: در این کمیته برنامه های مربوط به ترویج و توسعه فرهنگ عفاف و حجاب در دانشگاه بررسی و تعیین خواهد شد.

کد مطلب 3005159

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