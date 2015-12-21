ستار همدانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با ابراز رضایت از عملکرد بازیکنان تراکتور در دو بازی اخیر اظهار داشت: در دو دیداری که مقابل استقلال تهران و استقلال اهواز داشتیم، ۴ امتیاز کسب کردیم و نسبت به قبل تیم ما عملکرد بهتری داشته است.

وی تاکید کرد: روزی که به تراکتور آمدیم، شرایط تیم خوب نبود، اما بازیکنان رفته رفته انسجام تیمی خود را پیدا کردند و روز به روز می خواهیم به اهدافی که مدنظرمان است، دست پیدا کنیم و ان‌شاءالله در نیم فصل تیم را تقویت کرده و با جذب چند بازیکن خوب از تعطیلات یک ماهه لیگ نهایت استفاده را خواهیم برد تا در نیم فصل دوم شروع خوبی را داشته باشیم.

مربی تراکتورسازی در خصوص شناخت کادر فنی این تیم از استقلال نیز گفت: استقلال تیم بزرگی است و به نتایج خوبی در لیگ برتر و جام حذفی دست پیدا کرده و حتی هفته گذشته در مقابل صبای قم توانست ۱۰ نفره این تیم را شکست دهد و خود را آماده دیدار مقابل ما کند.

همدانی تاکید کرد: ما شناخت خوبی از استقلال داریم و به نقاط قوت و ضعف این تیم کاملا آشنا هستیم و تلاش می کنیم تا با ارائه یک بازی خوب و تماشاگرپسند در همان ۹۰ دقیقه کار را تمام کنیم و به فینال جام حذفی صعود کنیم.

وی در ادامه تصریح کرد: به هیچ وجه استقلال را دست کم نمی گیریم و می دانیم که این تیم مهاجمان خطرناکی دارد که اگر غفلت کنیم، دروازه ما را باز خواهند کرد.

مربی تراکتورسازی در پاسخ به این سوال که آیا تغییرات تراکتور در نیم فصل دوم زیاد خواهد بود یا خیر؟ اظهار کرد: این مساله بستگی به این دارد که ببینیم چه تعداد بازیکنی از ما جدا خواهد شد، اما ما تلاش می کنیم لیست بازیکنانی را که مدنظر سرمربی است، به باشگاه ارائه بدهیم تا بتوانیم نفرات مورد نظرمان را جذب کرده تا در نیم فصل دوم یک تراکتور قوی و منسجم را روانه میدان کنیم.