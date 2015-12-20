عملیات برداشت ژئوفیزیک هوایی در گیلان اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان، علی منتظری با اشاره به وجود پوشش جنگلی و طبیعی در بخش وسیعی از مساحت گیلان اظهار کرد: یکی از روش های کاربردی در اکتشاف مواد معدنی بهره گیری از روش های ژئوفیزیک است که به دلیل محدودیت های استان از نظر عملیات اکتشاف مواد معدنی، مقدمات اجرای این عملیات برای شناسایی مواد معدنی در استان به زودی فراهم می شود.

وی افزود: این عملیات با هدف توسعه اکتشاف با رعایت ضوابط زیست محیطی و منابع طبیعی توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، استانداری گیلان، اداره کل زمین شناسی گیلان و با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اجرا می شود.

منتظری با بیان اینکه در مرحله اول، جمع آوری اطلاعات و مطالعات موجود صورت گرفته است، تصریح کرد: با مساعد بودن شرایط جوی، عملیات برداشت هوایی در مساحت دو هزار و ۵۰۰ کیلومترمربع از استان در آینده نزدیک انجام خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان ادامه داد: اجرای طرح در این مرحله طی دو سال انجام می شود که امیدواریم با پیگیری های سازمان زمین شناسی و همت مدیران استان در این مدت به اتمام برسد.

به گفته وی نتایج این مطالعات، فعالیت های اکتشافی مواد معدنی در استان را دچار تحول قابل ملاحظه ای کرده و منجر به شناسایی و معرفی دقیق پتانسیل های معدنی به ویژه ظرفیت های معادن فلزی در گیلان خواهد شد.