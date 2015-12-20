پاکسازی شهر مهران از زباله توسط محیط زیست ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار سلیمان نژاد عصر یکشنبه در حاشیه پاکسازی شهر مهران از زباله د اظهار داشت: بعد از ایام اربعین و حجم بالای تردد زائران در این شهرستان، بخش مهمی از زباله های این ایام در قسمت های مختلف شهر مهران پاکسازی شده است.

وی بیان داشت: هم اکنون نیز زباله های قسمت پل زائر تا پایانه مرزی پاکسازی شده و که این مهم با همکاری تمامی دوستداران محیط زیست انجام شده است.

مدیر کل محیط زیست استان ایلام با اشاره به اینکه هر ساله تعداد زیادی برنامه پاکسازی زباله در مناطق مختلف در دستور کار محیط زیست استان قرار دارد، بیان داشت: خوشبختانه خود مردم هم همکاری بسیاری خوبی در این زمینه با مسئولان داند.

سلیمان نژاد عنوان کرد: با احداث و راه اندازی طرح بازیافت و کمپوست زباله، مشکل پسماندهای شهر ایلام و شهرستان های اطراف مرتفع شود.

وی یادآور شد: تا زمان اجرای این طرح و راه اندازی کارخانه کمپوست و بازیافت زباله استان، برنامه و تاکید محیط زیست این است که در مکان های دفن زباله فعلی شرایط زیست محیطی و بهداشتی هنگام دفن زباله ها مد نظر متولیان امر باشد.

