به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا فولادوند بعدازظهر یکشنبه در نهمین شورای مبارزه با مواد مخدر استان همدان بابیان اینکه اعضای کمیته فرهنگ و پیشگیری مسئولیتهای خود را به نحو احسن انجام دادهاند، بیان کرد: تا حدودی به اهداف مهم خود دست پیداکردهایم.
وی بابیان اینکه دشمنان داخلی و خارجی هرروز مواد مخدر جدید و ابزارهای جدیدی را برای انحراف نوجوانان و جوانان به وجود میآورند، ادامه داد: شناسایی و مبارزه با این مواد و ابزار جدید نیازمند راهکارها و ترفندهای جدید است.
مدیرکل آموزشوپرورش استان همدان بابیان اینکه اساتید باید راهکارهای جدیدی برای آموزش ارائه دهند، عنوان کرد: آموزش یکی از مهمترین اهداف و برنامههای کمیته فرهنگی و پیشگیری است.
معاون امور تربیتی و سلامت آموزشوپرورش استان همدان نیز بابیان اینکه تا پایان سال ۹۳ بیشترین رشد در آموزش مبارزه و پیشگیری از مواد مخدر را داشتهایم، بیان کرد: آموزشوپرورش برنامههای خوبی در راستای پیشگیری از گرایش نوجوانان به مواد مخدر انجام داده است
عبدالله جعفری بابیان اینکه آموزش در حوزه والدین و فرزند پروری ۶۸ درصد رشد داشته است، عنوان کرد: ۱۸۹ برنامه برای کارکنان در راستای پیشگیری از مصرف مواد مخدر برگزارشده است
وی بابیان اینکه باوجود کمبود اعتبارات در برخی ادارات رشد آموزشها کاهش نداشته است، گفت: ۱۳۵ هزار برگ بروشور آموزشی در ۸ ماه سال جاری توزیع و در اختیار آحاد مختلف مردم است.
معاون تربیت و سلامت آموزشوپرورش استان همدان بابیان اینکه ۱۹ هزار جلد مجله پیشگیری نوین توزیعشده است، افزود: دستگاههای مربوطه ۲۷ برنامه در راستای پیشگیری از مصرف مواد مخدر اجرا کردهاند.
جعفری بابیان اینکه ۱۸۷ محیط برای آموزش در بین مردم شناساییشده است، اظهار داشت: اکثر این مناطق محیطهای پرخطر هستند.
وی بابیان اینکه آموزش در این مناطق ۹۸ هزار نفر را تحت پوشش قرار میدهد، بیان کرد: برنامههای خوبی در دستگاههای ورزشی صورت گرفته است.
معاون تربیت و سلامت آموزشوپرورش استان همدان بابیان اینکه ۱۴ هزار نفر در دستگاههای ورزشی برای آشنایی و پیشگیری مصرف مواد مخدر آموزشدیدهاند، گفت: همایش پیادهروی در راستای مبارزه با مواد مخدر برگزارشده است
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