اخبار منتشره در خصوص عقب نشینی ترکیه از عراق گامی صحیح است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه سومریه نیوز، «ابراهیم الجعفری» وزیر خارجه عراق اخبار برخی رسانه ها در خصوص عقب نشینی نیروهای ترکیه از عراق را گامی در مسیر درست برای تقویت روابط بغداد و آنکارا دانست و در عین حال بر ادامه بررسی این امر در شورای امنیت و اتحادیه عرب برای عقب نشینی کامل نیروهای ترکیه از خاک عراق تاکید کرد.

ابراهیم الجعفری گفت: اخبار مطرح در رسانه ها پیرامون عقب نشینی ترکیه از خاک عراق گامی در مسیر درست برای تقویت روابط دو کشور و احترام به حاکمیت و امنیت عراق و مبارزه با تروریست های داعشی است.

وی افزود: اقدامات امنیتی باید از طریق احترام به حاکمیت کشورها، خروج از خاک عراق و هماهنگی با دولت انجام شود.

الجعفری ادامه داد: راهبرد سیاسی ما با کل کشورهای جهان چه عضو ائتلاف بین المللی یا خارج از آن این است که کسی بدون اجازه عراق وارد حریم زمینی و هوایی عراق نشود. ما معیار یکسانی داریم که با کشورهای دوست یا هم پیمان بر اساس آن عمل می کنیم.

وی تصریح کرد: ما به اقدامات خود در شورای امنیت تا زمان عقب نشینی کامل نیروهای ترکیه ادامه می دهیم و در این خصوص به اتحادیه عرب نیز مراجعه می کنیم.

الجعفری همچنین از تماس تلفنی خود با «نبیل العربی» دبیرکل اتحادیه عرب به منظور سخنرانی در نشست این اتحادیه خبر داد.

گفتنی است شماری از رسانه ها روز گذشته (شنبه) اخباری را در خصوص عقب نشینی نیروهای ترکیه از استان نینوی در شمال عراق منتشر نمودند.

در همین حال دفتر رسانه ای «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق روز یکشنبه هرگونه عقب نشینی نیروهای ترکیه از عراق را رد کرد.

لازم به ذکر است آنکارا از اوایل دسامبر ۲۰۱۵ صدها سرباز را در پایگاه بعشیقه در شمال عراق مستقر نموده و مدعی است این اقدام در راستای آموزش و تجهیز نیروهای عراقی برای مبارزه با گروه داعش انجام می گیرد. بغداد نیز با محکوم نمودن این اقدام ترکیه، اعلام کرده است به هیچ وجه درخواستی برای استقرار این نیروها ارائه نکرده است.