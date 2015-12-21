وریا غفوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط تیم سپاهان و بازی هفته آینده این تیم مقابل استقلال خوزستان اظهار داشت: اگرچه تیم ما در دیدار گذشته نزدیک به چهار موقعیت گلزنی داشت اما متأسفانه از موقعیت‌های خود استفاده نکرد و نتوانست پیروزی این مسابقه را به دست آورد.

وی با بیان اینکه دیدار مقابل استقلال خوزستان برایمان حساسیتی ندارد، بیان داشت: استقلال خوزستان تیم جوان و جاافتاده‌ای است و بازیکنان با هم هماهنگ هستند و بسیار قابل احترام به شمار می‌روند اما با این حال، سپاهان آنقدر بزرگ است که فکر نمی‌کنم بازی‌های مختلف حساسیت خاصی برایش داشته باشد.

مدافع تیم سپاهان تصریح کرد: ما سعی می‌کنیم که امتیاز هر بازی را کسب کنیم و در هر مسابقه فقط و فقط برای سه امتیاز به زمین می‌رویم. متأسفانه در نیم‌فصل نخست امتیازات لازم را کسب نکردیم اما بدون شک در نیم‌فصل دوم، نتایج را جبران می‌کنیم.

وی افزود: ما امسال بدشانسی‌های بسیاری کسب کردیم و حاشیه‌ها، رفتن حاج‌صفی، نبودن بازیکنان و دیگر شرایط بر کار ما تأثیرگذار بود اما تعطیلی مسابقات لیگ برتر نیز بر کار ما تأثیرگذار بود و به خیلی از تیم‌ها ضرر می‌زند.

غفوری اضافه کرد: با این حال، تلاش می‌کنیم که در بازی‌های باقیمانده، امتیازات را کسب کرده و عدم نتیجه‌گیری تیم در نیم‌فصل نخست را جبران کنیم تا بار دیگر قهرمانی را به دست آوریم.