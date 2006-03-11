افتتاح آكادمي بدنسازي بانوان درهيات بدمينتون خراسان

به گزارش خبرنگار " مهر" درمشهد پس ازشروع به كار آكادمي بدنسازي آقايان درسال 82 كه منجربه نتايجي مثبت درتيم هاي بدمينتون استان گرديد، اين آكادمي دربخش بانوان نيزفعال شد.

اين گزارش حاكي است: آكادمي بانوان كه طي ماه هاي گذشته به صورت آزمايشي فعاليت خود را آغاز نموده بود، با حضور اكبري رئيس هيات بدمينتون خراسان، امينيان عضوهيات رئيسه و سعيدي مسئول بانوان اين هيات رسما افتتاح شد.

گفتني است مربيگري اين كلاس ها را پريسا هژبرالساداتي وفريده فرشيد برعهده دارند.

برگزاري مسابقات دارت معلولين در مشهد

دراين رقابتها كه به ميزباني مجتمع آموزشي نيكوكاري توان يابان و با حضور 71 شركت كننده مرد و زن در دوسطح حرفه اي و مبتدي برگزار مي شد، درپايان به نفرات برتر جوايز نفيسي اهداء گرديد.

اين گزارش مي افزايد: در اين رقابتها كه به مناسبت ولادت حضرت موسي كاظم (ع) برگزار مي شد، در رده حرفه اي رويا شافعي مقام اول و محمد عطايي وحسن كارگر مقامهاي دوم و سوم را به خود اختصاص دادند، همچنين در رده مبتدي نيز ابوالقاسم قنبري، روح الله شريعتي و حسن فاضل زاده به ترتيب عناويم اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

