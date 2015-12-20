حمایت اتحادیه عرب از نقشه راه سازمان ملل در مورد سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اتحادیه عرب روز یکشنبه از نقشه راه سازمان ملل برای توقف جنگ داخلی در سوریه حمایت و از تلاش های بین المللی برای اجرای صلح استقبال کرد.

روز جمعه سازمان ملل طرحی را تصویب کرد که طی آن زمینه لازم برای گفتگوی مستقیم بین شورشیان و دولت سوریه فراهم می شود. پانزده عضو شورای امنیت سازمان ملل از جمله روسیه جمعه به اتفاق آرا قطعنامه ای را تصویب کردند که نقشه راهی را برای حل سیاسی مناقشه سوریه ترسیم می کند.

شورای امنیت با تصویب این طرح اعلام کرد برای اولین بار فرصت برای پیدا کردن راه حل سیاسی در سوریه فراهم آمده است. ‌این نقشه راه تشکیل دولت انتقالی را تا شش ماه آینده و برگزاری انتخابات را تا ۱۸ ماه آینده پیش بینی می کند.

در همین رابطه نبیل العربی رئیس اتحادیه عرب در قاهره گفت این اتحادیه از هرگونه تلاشی برای برقراری صلح در سوریه حمایت و استقبال می کند. وی افزود اتحادیه عرب حاضر است هرگونه همکاری با نمایندگان سازمان ملل و شخص استفان دی میستورا برای اجرای این نقشه راه انجام دهد.

العربی همچنین از شورای امنیت خواست اقدامات لازم برای برقراری و اجرای یک مکانیسم نظارتی در اجرای آتش بس میان گروههای درگیر در سوریه انجام شود.

این در حالی است که ائتلاف ملی مهمترین مخالف دولت سوریه در جلسه خود در استانبول این نقشه راه را غیر واقعی خوانده است. آمریکا و متحدان عربی اش اصرار بر کناره گیری بشار اسد از قدرت دارند در حالی که ایران و روسیه کناره گیری اسد را منوط به رای مردم سوریه دانسته اند.