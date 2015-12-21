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۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۵:۵۷

باب کروکر:

واکنش آمریکا، به انتخابات ایران بستگی خواهد داشت

واکنش آمریکا، به انتخابات ایران بستگی خواهد داشت

سناتور ارشد جمهوری خواه از دولت اوباما خواست واکنش شدیدی نسبت به آزمایش موشکی ایران نشان دهد ولی این واکنش را وابسته به انتخابات ایران دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فارن پالیسی، «باب کروکر» سناتور ارشد حزب جمهوری خواه در واکنش به برگزاری انتخابات در ایران گفت این انتخابات سیاست آمریکا را درباره ایران تعیین می کند.

وی همچنین از موضع اوباما در واکنش مناسب به آزمایش موشکی ایران انتقاد کرد و گفت واکنش آمریکا نسبت به این قضیه به برگزاری انتخابات و نتایج آن در سال آینده بستگی دارد.

کروکر رئیس روابط خارجی مجلس سنای آمریکا افزود: به شدت اعتقاد دارم دلیل اینکه کاری انجام نمی دهیم این است که این واکنش بر انتخابات بهار سال آینده در ایران تاثیر می گذارد.

کروکر و سناتورهای جمهوری خواه بعد از گزارش شورای امنیت درباره نقض قطعنامه های سازمان ملل از سوی ایران در نامه ای به اوباما، خواهان اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران شده بودند.

استفن مول هماهنگ کننده وزارت خارجه آمریکا درباره پرونده هسته ایران نیز از واکنش تنبیهی دولت اوباما علیه ایران به خاطر آزمایش موشکی خبر داد ولی جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نکرد.

بهار سال آینده انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان برگزار خواهد شد. سه شنبه هفته گذشته سناتور رابرت منندز نیز از سیاست های اوباما در عدم واکنش نسبت به آزمایش موشکی ایران انتقاد کرده بود.   

کد مطلب 3005370

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