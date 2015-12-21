بحران بیکاری پرستاران دور از ذهن نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نظام پرستاری، محمد شریفی مقدم، گفت: معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در توضیح اخراج ۱۰۰ پرستار کرمانی، عنوان داشته که آنها اخراج نشده اند بلکه قراردادشان تمام شده است.

وی افزود: همین توضیح کافی است که بدانیم تبعات پرستاران شرکتی، بیکار شدن آنهاست.

شریفی مقدم گفت: وقتی می گوییم پرستاران شرکتی امنیت شغلی ندارند، تنها به همین خاطر است.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری در ادامه به دیگر صحبت های معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان مبنی بر فارغ التحصیلی سالانه ۳۰۰ پرستار اشاره کرد و افزود: این مدیر دانشگاه عنوان داشته که تنها امکان جذب ۵۰ درصد این نیروها وجود دارد.

شریفی مقدم ادامه داد: آنچه از توضیحات معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان می توان برداشت کرد، این است که مشابه چنین شرایطی به جز تهران، بر سایر دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور حاکم است.

وی تاکید کرد: آنچه مسلم است، اینکه مشکل اصلی، کمبود نیروی پرستاری نیست.

شریفی مقدم با اشاره به ادعاهای مقامات ارشد وزارت بهداشت که همواره عنوان می کنند بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار نیروی پرستاری کم داریم، گفت: مهمترین مشکل، در عدم جذب و بکارگیری نیروی پرستاری است. ما کمبود پرستار نداریم، بلکه در استخدام این افراد مشکل داریم.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری تاکید: وضعیت فارغ التحصیلان پرستاری، خیلی از حقایق را آشکار می سازد و متوجه این مسئله می شویم که پشت پرده تربیت بهیار یک ساله و یا تربیت پرستار بیمارستانی، اهداف دیگری نهفته است.

وی تاکید کرد: ما اعتقاد داریم در آینده نه چندان دور، بحران بیکاری جامعه پرستاری را تهدید خواهد کرد، اگر نتوانیم در جذب و استخدام پرستاران درست عمل کنیم.

شریفی مقدم در پایان گفت: اگر مشکل استخدام پرستاران برطرف نشود، وضعیت از شرایط فعلی بدتر خواهد شد.