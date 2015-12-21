۶۰۰۰ هکتاراز اراضی چهارمحال وبختیاری به کشت سیب زمینی اختصاص دارد

ذبیج الله غریب در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیش از شش هکتاراز اراضی استان چهارمحال وبختیاری به کشت سیب زمینی اختصاص دارد، اظهار داشت: امسال از این سطح حدود ۲۲۰ هزار تن سیب زمینی در استان برداشت شده است.

وی عنوان کرد: امسال سطح زیر کشت سیب زمینی در سطح استان چهارمحال و بختیاری افزایش یافته است و این افزایش نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد است.

رئیس جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه افزایش تولید و نبود بازار موجب پایین آمدن قیمت سیب زمینی در سطح کشور شده است، ادامه داد: خرید تضمینی سیب زمینی در سطح استان چهارمحال و بختیاری آغاز شده است.

ذبیج الله غریب گفت: سیب زمینی های استان چهارمحال و بختیاری توسط دولت خریداری و در سردخانه های استان ذخیره سازی می شود.

وی با اشاره به اینکه سیب زمینی تولیدی استان چهارمحال و بختیاری یکی از با کیفیت ترین نوع سیب زمینی است، اظهار داشت: سیب زمینی استان چهارمحال و بختیای بازارپسندی بالایی در سطح کشور دارد.

رئیس جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: شرایط آب و هوایی استان چهارمحل و بختیاری و سردسیر بودن این استان موجب شده است میزان مصرف سموم برای تولید محصولات کشاورزی بسیاری پایین است و از همین رو محصولات کشاورزی چهارمحال و بختیاری دارای کیفیت بالایی است.