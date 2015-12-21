  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۹:۱۹

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

۶۰۰۰ هکتاراز اراضی چهارمحال وبختیاری به کشت سیب زمینی اختصاص دارد

۶۰۰۰ هکتاراز اراضی چهارمحال وبختیاری به کشت سیب زمینی اختصاص دارد

شهرکرد - رئیس جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری گفت: بیش از شش هزار هکتاراز اراضی استان چهارمحال وبختیاری به کشت سیب زمینی اختصاص دارد.

ذبیج الله غریب در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیش از شش هکتاراز اراضی استان چهارمحال وبختیاری به کشت سیب زمینی اختصاص دارد، اظهار داشت: امسال از این سطح حدود ۲۲۰ هزار تن سیب زمینی در استان برداشت شده است.

وی عنوان کرد: امسال سطح زیر کشت سیب زمینی در سطح استان چهارمحال و بختیاری افزایش یافته است و این افزایش نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد است.

رئیس جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه افزایش تولید و نبود بازار موجب پایین آمدن قیمت سیب زمینی در سطح کشور شده است، ادامه داد: خرید تضمینی سیب زمینی در سطح استان چهارمحال و بختیاری آغاز شده است.

ذبیج الله غریب گفت: سیب زمینی های استان چهارمحال و بختیاری توسط دولت خریداری و در سردخانه های استان ذخیره سازی می شود.

وی با اشاره به اینکه سیب زمینی تولیدی استان چهارمحال و بختیاری یکی از با کیفیت ترین نوع سیب زمینی است، اظهار داشت: سیب زمینی استان چهارمحال و بختیای بازارپسندی بالایی در سطح کشور دارد.

رئیس جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: شرایط آب و هوایی استان چهارمحل و بختیاری و سردسیر بودن این استان موجب شده است میزان مصرف سموم برای تولید محصولات کشاورزی بسیاری پایین است و از همین رو محصولات کشاورزی چهارمحال و بختیاری دارای کیفیت بالایی است.

کد مطلب 3005396

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها