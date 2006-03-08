تشكيل جلسات كارشناسي براي بررسي موضوع هسته اي/ ارائه راهكارهاي مشورتي به شوراي عالي امنيت ملي

حجت الاسلام علي زاد سر در گفت و گو با خبرنگار سياسي " مهر" در پاسخ به سئوالي در خصوص واكنش ايران به ارجاع احتمالي پرونده ايران به شوراي امنيت، با بيان اين مطلب، افزود: بايد زواياي مساله در ابعاد داخلي و خارجي بر مبناي سه اصل "عزت ، مصلحت ، حكمت" در شوراي عالي امنيت ملي بررسي و تصميمات نهايي خدمت رهبر معظم انقلاب تقديم شود.