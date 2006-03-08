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۱۷ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۱۱

زاد سر در گفت و گو با "مهر" پيشنهاد كرد:

تشكيل جلسات كارشناسي براي بررسي موضوع هسته اي/ ارائه راهكارهاي مشورتي به شوراي عالي امنيت ملي

تشكيل جلسات كارشناسي براي بررسي موضوع هسته اي/ ارائه راهكارهاي مشورتي به شوراي عالي امنيت ملي

حجت الاسلام زادسر نماينده جيرفت در مجلس خواستار تشكيل جلساتي با حضور كارشناسان و خبرگان با صلاحيت و متخصصان هسته اي و ارائه راهكارهاي مشورتي به شوراي عالي امنيت ملي شد.

حجت الاسلام علي زاد سر در گفت و گو با خبرنگار سياسي " مهر" در پاسخ به سئوالي در خصوص واكنش ايران به  ارجاع احتمالي پرونده ايران به شوراي امنيت، با بيان اين مطلب،  افزود: بايد زواياي مساله در ابعاد داخلي و خارجي بر مبناي سه اصل "عزت ، مصلحت ، حكمت" در شوراي عالي امنيت ملي بررسي و تصميمات نهايي خدمت رهبر معظم انقلاب تقديم شود.

کد مطلب 300540

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