به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «طلوع نیوز»، قرار است «نارندرا مودی» روز ۳۱ دسامبر وارد کابل شود و ساختمان جدید مجلس افغانستان را افتتاح کند؛ این نخستین سفر نارندرا مودی به افغانستان خواهد بود.

ساخت ساختمان تازه مجلس افغانستان از بزرگترین پروژه‌های هند در افغانستان است که بیش از ۲۰۰ میلیون دلار هزینه در برداشته است. این پروژه در سال ۲۰۰۷ میلادی آغاز شد به عنوان نشان دوستی و همکاری هند برای بازسازی افغانستان جنگ زده است. قرار بود این پروژه تا ماه نوامبر ۲۰۱۱ میلادی تمام شود اما چهار سال به درازا انجامید.

دولت هند گفته است که ۹۶ درصد کار این پروژه تکمیل شده است و کارهای نهایی روی این ساختمان در حال انجام است. رسانه های هندی گزارش داداند وزارت شهرسازی هند تلاش دارد تا کار این پروژه هر چه زورتر به پایان برسد.

این درحالی است که در ماه اکتبر سال جاری نارندرا مودی نگرانی‌ خود را درباره تأخیر این پروژه ابراز کرد و به وزارت شهرسازی این کشور دستور داد از صرف هزینه بیشتر برای این پروژه جلوگیری کند.