تشریح چگونگی آغاز همکاری لوزانو و سیچلو با تیم ملی والیبال ایران

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا داورزنی با اشاره به سفر لوزانو و خوان سیچلو به ایران به منظور انجام مذاکرات نهایی برای عقد قرارداد به عنوان سرمربی تیم ملی والیبال اظهار داشت: طی سالهای گذشته فدراسیون والیبال به تمام اهداف خود در زمینه‌های مختلف دست یافت اما در این بین تنها هدف باقیمانده، کسب سهمیه المپیک و حضور در این بازیهاست که مصمم هستیم برای سال آینده به آن دست یابیم و بر همین اساس کسب سهمیه اولویت اول این روزهای فدراسیون والیبال است.

وی در این زمینه و با اشاره به شرایط و قابلیت‌های موجود در ایران و انتظاری که مردم برای المپیکی شدن دارند، ادامه داد: استخدام مربیان جدید برای تیم ملی به این دلیل بود که نمی‌خواستیم المپیکی شدن را به اما و اگر بکشانیم و ریسک کنیم. با توجه به عملکرد تیم ملی در مسابقات ژاپن، نگرانی‌هایی ایجاد شد که صعود به المپیک در سایه مسائل دیگری قرار گرفته است، بر همین اساس و با توجه به نتیجه آسیب‌شناسی‌های انجام شده تصمیم به تقویت کادر فنی تیم ملی گرفتیم تا از فرصت باقیمانده برای کسب ورودیه المپیک استفاده کنیم.

داورزنی تاکید کرد: البته والیبال ایران در کنار مربیان جدیدی که به خدمت گرفته، اهداف دیگری را هم دنبال خواهد کرد اما در حال حاضر و در اولین گام، المپیک مهمتر از دیگر اهداف است.

رئیس فدراسیون والیبال با بیان اینکه پوست‌اندازی و جوانگرایی در هر تیمی باید بعد از المپیک انجام شود، گفت: اولویت فعلی این است که نواقص موجود را برطرف کنیم و بعد از اینکه به سهمیه موردنظر رسیدیم، برای دیگر اهداف مثل حضور متوالی که در لیگ جهانی داریم، مسابقات قهرمان قهرمانان جهان، المپیک ۲۰۲۰ و ... گام برداریم و در این راستا از مربیان موردنظر برنامه بگیریم تا با اطمینان بیشتر مسیر رو به رشد خود را ادامه دهیم.

به گزارش مهر، محمدرضا داورزنی در بخشی از این گفتگو که با رادیو ورزش داشت، در خصوص چگونگی همکاری لوزانو و سیچلو با فدراسیون والیبال توضیح داد و اظهار داشت: یک دوره رقابت‌های گزینشی المپیک ویژه قاره اروپا در برلین برگزار خواهد شد که اتفاقا دو حریف ما در مسابقات گزینشی اردیبهشت ماه سال آینده نیز در این مسابقات حضور دارند. لوزانو و سیچلو این پیکارها را از نزدیک پیگیری می‌کنند. بعد از آن لوزانو به کشورش باز می‌گردد و سیچلو به ایران سفر خواهد کرد. این مربی (سیچلو) رقابت‌های لیگ برتر در مراحل مختلف را از نزدیک پیگیری می‌کند و همزمان تمام فیلم مربوط به بازیها را برای لوزانو نیز ارسال خواهیم کرد. در واقع هم سیچلو و هم لوزانو مسابقات باشگاهی ایران را زیر نظر دارند، یکی از نزدیک و دیگری از طریق فیلم.

رئیس فدراسیون والیبال تاکید کرد: بعد از اتمام مرحله برگشت لیگ برتر در دهه اول اسفندماه اردوی آمادگی تیم ملی با حضور بازیکنان تیم‌هایی که از لیگ خداحافظی کرده‌اند، آغاز می‌شود. بعد از اتمام کامل مسابقات هم دیگر نفرات به این اردو اضافه می‌شوند.

داورزنی با تاکید بر اینکه همکاری سیچلو و لوزانو با والیبال ایران به طور رسمی از امروز دوشنبه آغاز خواهد شد، گفت: تا دقایق دیگر با سیچلو نشست داریم و بعد از آن از ساعت ۱۱ نشستی با لوزانو برای انجام مذاکرات نهایی و عقد قرارداد برگزار خواهیم کرد. همچنین بعد از نهایی شدن قرارداد این مربیان، طی نشستی خبری فضای لازم را برای نمایندگان رسانه‌های گروهی جهت پرسش و پاسخ از این مربیان ایجاد می‌کنیم. امیدوارم بتوانیم دوباره خواسته مردم ایران از والیبال را اجابت کنیم.