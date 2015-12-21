خبرگزاری مهر- گروه استانها: سومین نشست از سلسله نشستهای کتابخوان یکشنبهشب در تالار قلم قزوین با حضور اهالی فرهنگ و هنر برگزار شد.
در این نشست مطابق نشستهای گذشته راویان دهگانِ به معرفی ده کتاب پرداختند که دراینبین سومین نشست کتابخوان متأثر از شب آغاز امامت امام زمان(عج) و فرارسیدن شب یلدا برگزار شد.
به همین مناسبت محمدعلی حضرتیها مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری در این نشست به معرفی کتاب جشنها، آدابورسوم زمستان سید ابوالقاسم انجوی شیرازی و تشریح آدابورسوم برخی از اهالی قزوین در شب یلدا پرداخت.
حضرتیها بیان کرد: واژه یلدا که مأخوذ از زبان سریانی و فرهنگ مهرپرستی است طی سالیان اخیر متداول شده است و نام اصلی این مناسبت در فرهنگ مردم ایرانزمین چله بوده است البته پیشتر نیز واژه یلدا استفاده میشده است اما مردم عموماً عید زمستان را بانام شب چله میشناختهاند.
وی ادامه داد: ایرانیان باستان جشنها، اعیاد و مناسبتهای بسیاری داشتند که دراینبین یکی از مهمترین جشنها نوروز بوده همردیف نوروز، جشن مهرگان قرار داشت و یکی دیگر از اعیاد مهم نیز جشن زمستانی شب چله بوده است
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی قزوین اظهار داشت: در فرهنگ مردم قزوین نیز شب چله آدابورسوم و افسانهها و روایتهای مختلفی دارد چنانکه در یک مورد آن مرسوم است که زمستان که درگاه شماری ایرانیان از آبان ماه تا اول فروردین است دارای دو چله بزرگ و کوچک است که این دو چله در ایجاد سرمای بیشتر با یکدیگر رقابت دارند.
حضرتی با اشاره به داستانهایی که پیرامون این باور عامه در میان اقوام ساختهشده است، بیان کرد: در قزوین و تاکستان نیز مطابق بافرهنگ عامیانه داستانهای متعددی به روایتهای گوناگون از نزاع میان این دو برادر تمثیلی و سوز سرمایی که آنها در شهرها و روستاها ایجاد میکردند ساختهشده است.
موسوی: مفاتیح الحیات مکمل مفاتیحالجنان است
در ادامه این مراسم عبدالعظیم موسوی به معرفی کتاب مفاتیح الهیات اثر آیتالله جوادی آملی پرداخت و گفت: این کتاب قرار است که مکمل کتاب مفاتیحالجنان باشد و برخلاف نامش، کتاب بسیار سادهای است که غالباً مسائل اجتماعی و مباحث روز را مستند به آیات و احادیث صحیح شیعه بررسی میکند.
رئیس خانه مطبوعات قزوین بیان کرد: علامه جوادی آملی مفسر قرآن هستند اما در این اثر ایشان بهجای تفسیر مسائل روز را از دریچه تعالیم و آموزههای اسلامی مورد کنکاش قرار دادهاند.
مدیرمسئول روزنامه ولایت ادامه داد: کتاب مذکور ۵ بخش دارد که شامل تعامل انسان با خود، تعامل انسان با دیگران، تعامل مردم با نظام اسلامی، تعامل انسان با حیوان و تعامل انسان با محیطزیست میشود و در خاتمه نیز کتاب در مورد چهارشنبهسوری، نوروز و یلدا مطالب مفیدی مطرحشده است که بهطور اخص در مورد شب یلدا این مطالب بسیار ارزشمند است.
وی ادامه داد: آیتالله جوادی آملی در ذیل یلدا ضمن تبارشناسی این واژه از زبان سریانی و سنت میتراییسم به بیان اعمال حسنهای چون صلهرحم در این شب میپردازند و توصیه میکنند که این شب را با صلهرحم و سایر شعائر اسلامی همراه و قرین کنیم.
موسوی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ارزش و اهمیت برگزاری نشستهای تخصصی کتابخوان در ارتقای سطح فرهنگ استان بیان کرد: باید از آقای رمضانی تشکر کرد چراکه با آمدن ایشان کتاب و کتابخوانی مسئله رسانههای استان شده است.
فصیحی رامندی: پایی که جا ماند از بهترینهای دفاع مقدس است
فرجالله فصیحی رامندی در ادامه این مراسم به معرفی کتاب «پایی که جاماند» اثر «سید ناصر حسینی پور» پرداخت.
رئیس شورای شهر قزوین اظهار داشت: ازآنجاییکه بنده در دفاع مقدس و دوران اسارت نقش داشتهام این کتاب را انتخاب کردم از سویی نیز این کتاب یکی از بهترین کتابهایی است که در مورد فرهنگ دفاع مقدس و اسارت نوشتهشده است.
سردار و آزاده هفت سال دفاع مقدس ادامه داد: در بیان اهمیت این کتاب باید گفت که پایی که جا ماند به رؤیت رهبری معظم انقلاب نیز رسیده است و ایشان تقریر بسیار جالبی این کتاب نگاشتهاند.
وی اظهار داشت: این کتاب روایت خاطرات دیدهبان جزیره مجنون سید ناصر حسینی پور است که مدتها در اردوگاههای اسرا در الرمادی و تکریت عراق تحت بدترین شکنجههای حزب بعث قرارگرفته بود درنهایت نویسنده، این کتاب را به شکنجهگر خود تقدیم کرده است.
کتاب طب جامع امام صادق اثر علامه سید محمدکاظم قزوینی با موضوع طب سنتی اسلامی اثر دیگری بود که توسط احمد دولتی معرفی شد.
معاون اداره کل کتابخانههای عمومی استان قزوین بیان کرد: در جوامع بشری برههای را سراغ داریم که اساس طبابت با طب سنتی است اما با آغاز دوره مدرن و نفوذ فنّاوری به همه شئون زندگی فردی و اجتماعی ما طب سنتی برای مدتی به محاق تکنولوژی میرود.
وی ادامه داد: بر همین اساس در مقطعی نیز طب سنتی و اسلامی که از ائمه و بزرگان سینهبهسینه به ما رسیده بود را کنار گذاشتیم اما امروز مجدداً در حال بازگشت به این میراث گرانقدر هستیم.
دولتی با اشاره به ارزش بیبدیل این کتاب و تسلط مثالزدنی علامه سید محمدکاظم قزوینی در تألیف این اثر اظهار داشت: ایشان با تسلط مثالزدنی به حوزه تحققی خود توانستهاند اثری مستدل و قابل ارجاع و استفاده به لحاظ اصول دقیق علمی خلق کنند.
عباس حاجیآقا محمدی: قدمت مسجدالنبی(ص) قزوین به عصر صفویه میرسد
عباس حاجیآقا محمدی از نویسندگان و پژوهشگران قزوینی در ادامه سومین نشست کتابخوان به معرفی اثر خود یعنی مسجدالنبی(ص) قزوین پرداخت.
وی با اشارهای به فطری بودن معبود طلبی در ذهن و ضمیر همه انسانها در همه زمانها و مکانها بیان کرد: در دین مبین اسلام نیز نیاز بود تا محلی مشخص و معین برای برپاداشتن هدف اصلی انسان از خلقت یعنی عبادت بنا شود ازاینرو مسجدالنبی(ص) به صورتی کاملاً ساده و بیآلایش در مدینه ساخته شد.
حاجیآقا محمدی ادامه داد: بعدها با همین الگو در شهرهای مختلف اسلامی مسجدالنبی(ص) ساخته میشود که مسجدالنبی (ص) قزوین نیز بر همین اساس در دوره صفویه پایهگذاری میشود اما بعدها با تخریبهایی فراوانی که متحمل میشود توسط فتحعلی شاه قاجار مجدداً به شکل امروزی بازسازی میشود.
یدالله قلی پور نویسنده کتاب فرهنگ واژگان جدولی نیز به معرفی این کتاب پرداخت و اظهار داشت: این کتاب حاصل چندین دهه تدریس بنده در مدارس است که در آن به تبارشناسی بسیاری از واژههای روزمره و متداول در میان مردم پرداختهشده است.
در ادامه این مراسم کتابهای گروههای خونی، من و کودک من و قصههای خوب برای بچههای خوب به ترتیب توسط خانم ناهید حبیبی، مهدیه عباسی عضو نوجوان کتابخانههای قزوین و حبیب اسماعیلخانی به حضار معرفی شد.
رمضانی: هر فرد علاقهمندی میتواند کتاب موردنظر خود را در نشست کتابخوان معرفی کند
مدیرکل نهاد کتابخانههای قزوین در این مراسم بیان کرد: درهای نشست کتابخوان به روی همه اصحاب فرهنگ و هنر و شهروندان قزوین گشوده است ازاینرو هر فرد علاقهمندی میتواند با مراجعه به سایت کتابخانههای عمومی درخواست خود را برای معرفی کتاب در نشستهای بعدی کتابخوان ثبت کند.
مهدی رمضانی ادامه داد: این درخواست توسط همکاران ما بررسی میشود و در صورت تائید از فرد درخواست میشود که برای جلسه بعد کتاب موردنظر را برای علاقهمندان معرفی کند.
وی افزود: همانگونه که بارها گفتهشده نشست کتابخوان برنامهای تخصصی برای کتاب است. برنامهای که جای خالی آن کاملاً احساس میشد چراکه مقوله کتاب نیز مانند هر مقوله دیگری نیاز به پروسه تخصصی معرفی، نقد و بررسی دارد ازاینرو امیدواریم نشست کتابخوان نقش سازندهای در ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی که به فرموده رهبری معظم انقلاب یکی از مهمترین وظایف ما در جامعه است، ایفا کند.
اجرای برنامه شعرخوانی توسط استاد پگاه، پخش کلیپ، آوازخوانی توسط استاد قاضی و تقدیر و تشکر از برگزیدگان مسابقه کتابخوانی نهاد کتابخانهها و معرفین کتاب در سومین نشست استانی کتابخوان قزوین از دیگر برنامههای این نشست بود.
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