يك مقام انگليسي خواستار بسته شدن زندان گوانتانامو شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اينديپندنت، اظهارات "كيم هاولز"، كه مسئول سياست انگليس در خاورميانه است، با درخواست " رابرت گونزالس" دادستان كل آمريكا براي حمايت انگليس از تداوم وجود اين زندان در خليج گوانتانامو، همزمان شده بود.

گونزالس در ديدار خود از لندن وجود اين بازداشتگاه غير قانوني را توجيه كرد و گفت : اين زندان قانوني و لازم بوده است.

هاول نيز هشدار داد:" ائتلاف ما با آمريكا بر مبناي ارزشهاي مشترك ماست. اگر اين ارزشهاي مشترك از ديد جامعه جهاني به شكل يك جريان وحشتاناك تعبير شود، اين مسئله واقعا دموكراسي را از بين مي برد. اگر گوانتانامو اين ارزشهاي مشترك را تضعيف كند، اين زندان بايد بسته شود."

وي تصريح كرد:" اگر شما اين زندان را فردا ببنديد، آن وقت شما با اين افراد چه بايد بكنيد؟ آنها كجا مي روند؟ اين سوال سختي است. اما نكته اساسي در اينجا اين است كه اگر اين زندان به شكل تخريب كننده دموكراسي در نظر گرفته شود، شما بايد اين زندان را ببنديد."

هاول در نشست مجلس عوام كه توسط ديده بان حقوق بشر سازمان ملل ترتيب داده شده بود سخنراني كرد.

"ويليام هاگ" يكي ديگر از مقامات انگليسي در اين نشست گفت:" گزارشهاي مربوط به بدرفتاري كه توسط نيروهاي آمريكايي و انگليس انجام مي شود، درست يا غلط، انتقادهايي را در حوزه اخلاقي ما ايجاد كرده است. در كنار اصل قانون، ما بايد مراقب باشيم تا از روشهايي استفاده نكنيم كه قانون را تضعيف كنند."

گونزالس هم در سخنراني خود در انستيتو مطالعات استراتژيك انگليس گفت:" ما در گوانتانامو فعاليت مي كنيم ، چراكه اين يك نياز است، نياز براي آمريكا براي متوقف كردن دشمنان در هر كجا. "

وي افزود:" اين اساس گوانتانامو بوده است. اين نياز امروز همچنيان ادامه دارد."

آمريكا از چهار سال پيش در اين زندان، حدود 500 تن را با ادعاي ارتباط با القاعده و بدون هيچ نظارت بين ‌المللي و محاكمه بازداشت كرده است.

جامعه بين المللي پس از انتشار گزارش كارشناسان حقوق بشرسازمان ملل كه خواهان تعطيلي هر چه سريعتر گوانتانامو شدند، فشارهاي خود بر آمريكا را افزايش داده است .

كوفي عنان دبيركل سازمان ملل اعلام كرد كه گوانتانامو بايد دير يا زود بسته شود، درحالي كه توني بلر نخست وزير انگليس كه از متحدان نزديك آمريكاست در آلمان مسئله گوانتانامو را يك ناهنجاري خواند كه بايد حل و فصل گردد .

كاخ سفيد درخواست تعطيلي گوانتانامو را رد كرد و دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا درخواست عنان را كاملا اشتباه خواند.

اين در حالي است كه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا درخواستهاي فراوان جامعه بين المللي براي تعطيلي اين بازداشتگاه غير قانوني را رد كرده است، از سوي ديگر اسنادي فاش شده است كه نشان مي دهد اكثر زندانيان موجود درگوانتانامو درهيچ جنگي عليه آمريكا و متحدانش شركت نكرده اند، و در حقيقت بدون هرگونه اتهامي در اين بازداشتگاه مخوف به سر مي برند.