طرح استفاده بانوان از پارك آبي آزادگان در مرحله مطالعه است

مديرعامل سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري تهران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت: در حال حاضر پارك آبي آزادگان 4 ماه از سال مورد استفاده آقايان قرار مي گيرد اما به دليل سرپوشيده نبودن آن ، فعلا حضور بانوان در اين مجموعه تفريحي - ورزشي امكان پذير نيست.

علي محمد مختاري با بيان اينكه در حال حاضر مراحل طراحي و چگونگي فراهم آوردن تسهيلات و زمينه هاي مورد نياز اين امر توسط كارشناسان سازمان پاركها در دست بررسي است ، تصريح كرد: قطعا تا تابستان 85 شرايط لازم براي تحقق اين امر فراهم نخواهد شد.

وي در ادامه از احداث چند پارك آبي روباز مانند پارك آبي آزادگان در ساير نقاط شهر تهران به عنوان برنامه هاي آتي اين سازمان خبر داد.