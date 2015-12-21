  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۹:۱۱

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان:

آیین نامه نخبگان حوزوی و قرآنی اصلاح می شود

آیین نامه نخبگان حوزوی و قرآنی اصلاح می شود

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان گفت: جزئیات سه آیین نامه نخبگان حوزوی، قرآنی و ادبی درحال اصلاح است و پس از رفع مشکلات این آیین نامه اجرایی می شود.

سعید سهراب پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سه آیین نامه نخبگان حوزوی، قرآنی و ادبی در بنیاد ملی نخبگان تدوین شده اما با وجود تدوین هنوز این آیین نامه ها به مرحله اجرایی نرسیده است.

وی خاطرنشان کرد: این سه آیین نامه اشکالات جزئی داشتند که درحال رفع آنها هستیم.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان اضافه کرد: بعد از رفع مشکلات جزئی این سه آیین نامه افراد مشمول آنها معرفی و مورد حمایت بنیاد ملی نخبگان قرار می گیرند.

سهراب پور خاطرنشان کرد: درحال رفع مشکلات جزئی این سه آیین نامه هستیم و به زودی زمینه اجرایی سازی این آیین نامه ها را فراهم می کنیم.  

کد مطلب 3005461

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها