آیین نامه نخبگان حوزوی و قرآنی اصلاح می شود

سعید سهراب پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سه آیین نامه نخبگان حوزوی، قرآنی و ادبی در بنیاد ملی نخبگان تدوین شده اما با وجود تدوین هنوز این آیین نامه ها به مرحله اجرایی نرسیده است.

وی خاطرنشان کرد: این سه آیین نامه اشکالات جزئی داشتند که درحال رفع آنها هستیم.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان اضافه کرد: بعد از رفع مشکلات جزئی این سه آیین نامه افراد مشمول آنها معرفی و مورد حمایت بنیاد ملی نخبگان قرار می گیرند.

سهراب پور خاطرنشان کرد: درحال رفع مشکلات جزئی این سه آیین نامه هستیم و به زودی زمینه اجرایی سازی این آیین نامه ها را فراهم می کنیم.