نمایشگاه کتاب در قزوین گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه کتاب با عنوان پروانه خیال یکشنبه شب با حضور مسئولان شهری و اعضاء شورای اسلامی شهر قزوین در سرای تاریخی سعدالسطنه افتتاح شد.

سعید وزیری نژاد مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این نمایشگاه چهار هزار عنوان کتاب بویژه در بخش کودک، اسباب بازی، کتب کمک درسی و کتابهای فکری کودکان و نوجوانان در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

وی افزود: در این نمایشگاه ضمن توزیع بن کتاب ۳۰ درصد تخفیف و در غرفه ها نیز ۲۰ درصد تخفیف و در مجموع ۵۰ درصد تخفیف به خریداران داده می شود.

نمایشگاه کتاب قزوین تا ۱۹ دی ماه در محل بنای تاریخی سعدالسلطنه برپاست و علاقمندان می توانند از ساعت ۹ صبح تا ۲۱ از آن دیدن و کتب مورد نیاز خود را خریداری کنند.