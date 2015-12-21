به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور صبح امروز دوشنبه با حضور در محل ستاد انتخابات در وزارت کشور، برای انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کرد.
وی در جمع خبرنگاران با تبریک آغاز امامت حضرت ولیعصر(عج) گفت: این روز مبارک را به همه ملت ایران و همه خاندان رسالت و اهل بیت(ع) تبریک و تهنیت عرض میکنم و انشاءالله روزهای مبارکی برای ملت ایران در پیش رو باشد.
رئیسجمهور ادامه داد: این روزها به دلیل حضور داوطلبان در مراکز ثبت نام در سراسر کشور، شور خوبی را در میان مردم ایجاد شده است و برای ما اهمیت دارد که به دنیا اعلام کنیم که تصمیمگیر اصلی برای مدیریت کشور، آرای مردم و صندوقهای انتخاباتی است.
روحانی تصریح کرد: ما اولین کشور هستیم در این منطقه که نظام پارلمانی و انتخاباتی را در مشروطه قبول و به آن عمل کردیم، ولو اینکه در سالهای بعد این مسئله دچار انحراف شد و اولین کشور بودیم که مدیریت کشور را در مسیر آرای مردم قرار دادیم.
وی افزود: ما اولین کشوری بودیم که مردمسالاری دینی را در منطقه پیاده و نظام اسلامی را تاسیس کردیم.
رئیسجمهور با بیان اینکه امروز برای سیوسومین انتخابات در نظام جمهوری اسلامی آماده میشویم، گفت: با آرای مردم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب میشوند و با آرای همان نمایندگان مجلس است که وزرای دولت مجوز فعالیت را دریافت میکنند.
ولایت فقیه ستون ارکان نظام جمهوری اسلامی است
روحانی با اشاره به انتخابات خبرگان رهبری گفت: مجلس خبرگان رهبری مهمترین ستون این نظام یعنی رهبری معظم نظام را انتخاب میکند و امروز اگر اتحاد، انسجام و هماهنگی در کشور وجود دارد و اینکه میتوانیم از مشکلات متعدد عبور کنیم، در سایه ولایت فقیه و شخص ولی فقیه(مدظله العالی) است.
وی مهمترین و بالاترین ستون ارکان نظام جمهوری اسلامی را ولایت فقیه دانست و گفت: خبرگان رهبری همواره برای روز مبادا آماده است که این مسئله برای ثبات سیاسی کشور اهمیت دارد و مردم احساس میکنند که در هیچ موقعیتی خلائی در کشور به وجود نخواهد آمد، بنابراین خبرگان رهبری برای ما بسیار حائز اهمیت است.
رئیسجمهور تاکید کرد: مردم در اسفندماه برای تعیین نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری پای صندوقهای آرا میروند و هر دو انتخابات انشاءالله برای ملت ما مبارک خواهد بود.
روحانی با بیان اینکه ما از همه آنهایی که خود را صالح به خدمت مردم میدانند چه در خبرگان و چه در مجلس دعوت میکنیم که به صحنه بیایند و ثبت نام کنند، گفت: این افراد به برخی دغدغههای که در گوشه و کنار گفته میشود اعتنا نکنند؛ چرا که کشور ما یک کشور قانونی است، یعنی شورای نگهبان بر مبنای قانون عمل خواهد کرد و همچنین دولت، وزارت کشور و هیاتهای اجرایی انتخابات نیز بر مبنای قانون عمل میکنند.
با شدت با هر تخلف انتخاباتی برخورد می کنیم
وی تصریح کرد: اگر خدای ناکرده در گوشهای از اجرا تخلف باشد، دولت با شدت با آن برخورد خواهد کرد. ما به دنبال انتخابات صددرصد سالم، شکوهمند و رقابتی با مشارکت حداکثری خواهیم بود و دولت با هماهنگی شورای نگهبان این مهم را تامین میکند.
رئیسجمهور با اشاره به حضور بانوان در عرصه انتخابات گفت: حضور خانمها در کشور در سطح بسیار خوبی در امور سیاسی و اجتماعی دیده میشود و ما در این زمینه جزو کشورهای پیشرفته منطقه و حتی جهان هستیم. امروز در همه مشارکتهای مهم اجتماعی و سیاسی، بانوان حضوری فعال و موثر دارند و اگر حضورشان پررنگتر از آقایان نباشد، کمرنگتر هم نیست.
تاکید بر حضور بانوان در انتخابات
روحانی با اشاره به ضرورت ثبت نام بانوان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: این ترکیب در مجلس شورای اسلامی برای ما در دنیا اهمیت دارد، فرقی هم نمیکند آقا یا خانم باشد، اما تعداد قابل ملاحظه خانمها در مجلس برای افکار عمومی دنیا اهمیت دارد و این مهم را نشان میدهد که هیچ چیز در این کشور بر مبنای جنسیت نیست، بلکه بر مبنای شایستگیهاست.
وی تاکید کرد: این انتخابات منشأ وحدت و انسجام بیشتر ما خواهد بود. امروز ما در شرایطی در منطقه و جهان قرار گرفتهایم که نیاز به وحدت حداکثری داریم. امروز اقوام مختلف در سایه قانون این وحدت را احساس میکنند.
رئیسجمهور گفت: رقابت در انتخابات خوب است، اما رقابت اخلاقی که همه جناحها در آن حضور پیدا کنند و اگر رقابت نباشد، انتخابات حرارت لازم را نخواهد داشت.
روحانی در پایان تاکید کرد: ما انتخاباتی را میخواهیم که پایانش موجب دلگرمی و انسجام بیشتر ملت باشد.
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