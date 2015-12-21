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۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۹:۲۶

پارلمان یونان به رسمیت شناختن کشورمستقل فلسطین را به رای می‌گذارد

پارلمان یونان به رسمیت شناختن کشورمستقل فلسطین را به رای می‌گذارد

پارلمان یونان قرار است فردا با حضور رئیس تشکیلات خودگردان به رسمیت شناختن فلسطین را به رای بگذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت یونان با اعلام این خبر اعلام کرد: در حالی که ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به منظور دیدار با مقامات یونان در این کشور به سر می برد، قرار است پارلمان با حضور وی به رسمیت شناختن فلسطین را به رای بگذارد.

این در حالی است که پیش از سفر ابومازن به یونان کمیسیون خارجی پارلمان این کشور درباره به رسمیت شناختن فلسطین به توافقات اجمالی دست پیدا کرده است.

دولت یونان بر این باور است که می تواند سطح مناسبات خود با فلسطین را افزایش دهد.

تا کنون شمار زیادی از کشورهای اروپایی فلسطین را به رسمیت شناخته اند.

واتیکان، فرانسه، سوئد، اسپانیا و ایرلند از جمله این کشورها هستند.

کد مطلب 3005466
شقایق لامع زاده

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