امیر مهدی ژوله در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نزدیک شدن به خطوط قرمز خنده مردم را به همراه خواهد داشت، تاکید کرد: به طور کلی باید به این نکته توجه داشت که طنز بر مباحثی از جمله شوخی های سیاسی، اجتماعی، و ...استوار است و که هر کدام نیز به نوبه خود خطوط قرمزی دارند.

وی تصریح کرد: در این راستا هر اندازه که به خطوط قرمز نزدیک شویم مردم بیشتر می خندند.

نویسنده و طنزپرداز کشور با اشاره به اینکه در سریال های تلویزیونی محدودیت های بیشتری وجود دارد، افزود: اگر محیط های خطوط قرمز تنگ تر باشد به طور حتم کار کردن بسیار مشکل می شود که این فضا در سریال های تلویزیونی بیشتر است. بنابراین خنداندن مردم نیز برای ما مشکل تر می شود.

مردم سخت می‌خندند

ژوله با اشاره به اینکه خنداندن مردم ایران کاری مشکل است، گفت: مردم سخت می خندند و در این فضا کار کردن مشکل می شود البته باید به این موضوع نیز توجه داشت که طنز تنها برای خنداندن و قهقهه گرفتن نیست.

وی یاداور شد: طنز باید برای بیننده دغدغه و فکر ایجاد کند البته مدلی که من کار می کنم به گونه ای درشت کردن برخی از مباحث است.

نویسنده و طنزپرداز کشور تصریح کرد: نوع کار من طنز عریان و گل درشت کردن برخی از موضوعات است که البته برخی از همکاران نیز طنزهای درجه یک می نویسند که تنها برای خنداندن مردم نیست.

زوله در پاسخ به این سئوال که مردم ایران به چه موضوعاتی می خندند، گفت: مسائل سیاسی و اجتماعی باعث خندیدن مردم می شود اما باز هم عنوان می کنم هر اندازه که به خطوط قرمز نزدیک شویم مردم بیشتر لذت می برند و می خندند.

سریال در حاشیه در مراحل پایانی است

وی با اشاره به وضعیت سریال در حاشیه نیز گفت: کار در مراحل پایانی است که حدود ۲۰ روز دیگر پخش آن آغاز می شود.

نویسنده و طنزپرداز کشور ادامه داد: در این بخش از سریال در حاشیه هیچگونه بحثی در خصوص بهداشت و درمان و یا دیگر دستگاه ها وجود ندارد.

ژوله تاکید کرد: «در حاشیه» قصه آدم‌هاست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نوشتن طنز باید با مطالعه و تمرین همراه باشد، گفت: نوشتن طنز کار مهمی است که باید پس از مطالعه و نوشتن زیاد انجام شود.