تیم ملی اسکیت رول بال ایران نایب قهرمان جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون اسکیت، در ادامه مسابقات اسکیت رول بال قهرمانی جهان که در هند جریان داشت، یکشنبه شب تیم ملی اسکیت رول بال مردان ایران در دیدار فینال برابر هند به میدان رفت که این بازی در پایان با نتیجه ۶ بر ۴ به سود میزبان خاتمه یافت تا ملی پوشان کشورمان عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کنند.

سومین دوره رقابت های جهانی اسکیت رول بال به میزبانی شهر پونا در هند برگزار شد. تیم مردان ایران در دومین حضور خود موفق به تکرار عنوان نایب قهرمان دوره گذشته شد و تیم بانوان ایران نیز در نخستین حضور خود عنوان سومی جهان را از آن خود کرد.

با پایان این رقابت ها و در بخش مردان تیم هند اول شد، ایران در جایگاه دوم قرار گرفت و لیتوانی بر سکوی سوم ایستاد.

در بخش زنان نیز کنیا عنوان نخست را از آن خود کرد، هند دوم شد و بانوان محجبه ایران نیز بر سکوی سوم جهان ایستادند.