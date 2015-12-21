مبارزه با اعتیاد نیازمند مشارکت مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عسگری یکشنبه شب در نهمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان که در محل فرمانداری البرز برگزار شد ضمن اشاره به ترفندهای دشمنان در راستای اشاعه پدیده شوم اعتیاد در بین جوانان و نوجوانان اظهار کرد: اگر می خواهیم در این حوزه فعالیت ماندگار و تاثیرگذاری داشته باشیم، باید از مشارکت برنامه ریزی شده مردم برای مقابله با پدیده اعتیاد استفاده کنیم.

وی ادامه داد: در مقابله با این پدیده خانمان سوز تنها بسنده کردن به وظیفه اداری راهگشا نیست لذا ورود متعهدانه و مسئولانه آحاد مردم و مسئولان را باید در نظر گرفته و مبارزه با اعتیاد بصورت «گفتمان عمومی» در سطح جامعه مطرح شود.

عسگری تصریح کرد: هیچ جامعه ای سالم نخواهد شد مگر از بستر جامعه گروه های مرجع با پایگاه های اجتماعی مختلف برای تغییر باورعمومی در این زمینه اقدام کنند.

عسگری اظهار داشت: ادارات متولی با برنامه ریزی اصولی و بدست آوردن راه حل های عملی برای ایجاد حساسیت در خانواده ها، پیش بینی برنامه های پر بار در اوقات فراغت جوانان و نوجوانان، می توانند به فرهنگسازی و مقابله با این پدیده اقدام کنند.

عسگری در ادامه با اشاره به اهمیت انجام کارهای پژوهشی برای شناسایی و ریشه یابی عوامل موثر در افزایش آمار اعتیاد خصوصاً در بین جوانان گفت: از شفاف سازی و ارائه آمارهای دسته بندی شده در این میان نباید غافل شد.

در پایان این جلسه نیز اعضا کمیسون مبارزه با مواد مخدر شهرستان گزارش جامعی از اقدامات انجام شده ارائه کردند.