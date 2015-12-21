دستگیری عوامل تروریستی گروه «طالبان» و «جنگوی» در کراچی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اکسپرس نیوز»، پلیس ضد تروریسم کراچی با انجام عملیات در منطقه «چمرا چورنگی» شهر کراچی ۴ تن از تروریستهای وابسته به گروه طالبان و لشکر جنگوی را که در بمبگذاری دست داشتند دستگیر کرد. از این عوامل تروریستی مقداری اسلحه و مهمات بدست آمد.

محمد شاہد، محمد علی، منظوراحمد و عثمان غنی از افراد وابسته به گروه طالبان و لشکر جنگوی هستند که در حملات تروریستی مختلف و نیز کشتار شیعیان دست داشته اند. در تفتیش و بازرسی اولیه این متهمان به بمبگذاری در سینما و مناطق دیگر شهر کراچی اعتراف کردند.

لازم به ذکر است «هارون بتی» موسس لشکر جنگوی و چهار تن دیگر از همدستانش ماه گذشته توسط پلیس اینترپل در دبی دستگیر و برای تفتیش و بازرسی بیشتر به لاهور منتقل شدند. در عملیاتی که پلیس و نیروهای ضد تروریسم در منطقه «بادامی باغ» لاهور برای شناسایی و دستگیری همدستان «هارون بتی» موسس لشکر جنگوی انجام دادند سه تن ار همدستان این تروریست شروع به تیراندازی بسوی پلیس کردند که هر سه به هلاکت رسیدند و هارون بتی خود نیز در این درگیری از پای درآمد.