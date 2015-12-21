پاکستان ضرورت مقابله با طالبان افغانستان را قبول کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، «ریچارد اولسن» نماینده ویژه آمریکا در افغانستان و پاکستان، در دیدار با شورای روابط خارجی مجلس سنای آمریکا گفت: مبارزه با تروریسم موضوع مهم مذاکرات بین دولت افغانستان و پاکستان است. در تمام مذاکرات آمریکا بر این نکته تاکید داشته است که پاکستان عملیات خود را بر علیه «گروه حقانی» و طالبان تشدید کند.

وی در ادامه افزود: دولت اسلام آباد از این امر آگاه است که دشمنی و درگیری بسیار شدیدی بین گروه طالبان افغانستان و پاکستان وجود دارد. پاکستان در مبارزه با تروریسم در داخل کشور موفقیت های کسب نموده است و عوامل تروریستی خطرناکی را در کشور دستگیر کرده است. واشنگتن به اسلام آباد تاکید کرده است عملیات نظامی بر علیه گروه طالبان افغانستان را نیز شروع کند و دولت اسلام آباد پیشنهاد آمریکا را پذیرفته است.

وی در ادامه تصریح کرد: در وزیرستان شمالی مواضع تروریستها تا حد زیادی تخریب شده است و ما از دیرباز منتظر چنین عملیاتی از طرف پاکستان بودیم.

ریچارد اولسن گفت: پاکستان تمام توجه خود را به مبارزه با طالبان پاکستان معطوف کرده است و از مبارزه با تروریستهای خارجی که در مرزهای هند و افغانستان پنهان شده اند غافل مانده است.

او در جواب سوالی درباره موجودیت داعش در افغانستان گفت: در ایالت «ننگرهار» افغانستان نسبت به ایالتهای دیگر تعداد بیشتری از تروریستهای داعش وجود دارد اما ظاهراً افراد این گروه با رهبران خود در عراق و سوریه در ارتباط نیستند و از آنها دستور نمی گیرند.