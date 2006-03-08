شرايط و اماكن پيش فروش بليت ديدار پرسپوليس و استقلال اعلام شد

به گزارش خبرگزاري " مهر" براساس اعلام فدراسيون فوتبال ، به منظور توزيع به موقع و سهولت در خريد بليت مسابقه ميان تيم هاي پرسپوليس و استقلال علاقمندان مي توانند از طريق مناطق و دفاتر پستي زير طي روزها و ساعات اعلام شده نسبت به پيش خريد بليت ديدار مذكور اقدام نمايند. دفاتر پستي از ساعت 8 صبح تا 8 شب فقط روز پنجشنبه مورخ 18/12/84 به شرح زير اقدام به فروش پست مي كنند:

1- دفتر صفاري - ميدان خراسان - ابتداي صفاري

2- دفتر شوش - ميدان شوش

3- دفتر وحدت اسلامي - خيابان فداييان اسلام

4- دفتر آزادي - خيابان آزادي ، تقاطع بهبودي

5- دفتر تهرانسر- شهرك تهرانسر ، اول پاسداران

6- دفتر والفجر - جاده قديم كرج - بعد از شيرپاستوريزه

7- دفتر رازي - تقاطع خيابان وليعصر و خيابان مولوي

8- دفتر صادقيه - بين فلكه اول و فلكه دوم صادقيه

9- دفتر شهرك غرب - شهرك غرب- بلوار فرحزاي - خيابان ايوانك

10-دفتر كاشاني - بلوار آيت الله كاشاني

11-دفتر سينا - ميدان هفت تير - ابتداي بهار شيراز

12-دفتر ساعي- خيابا ولي عصر - نرسيده به ميدان ونك

13- دفتر ايرانشهر - خيابان ايرانشهر جنوبي - نرسيده به انقلاب

14-دفتر مدني - چهار راه نظام آباد

15-دفتر آيت - نارمك - خيابان چهار راه تلفنخانه

16- دفتر فلاحي - خيابان شريعتي - زير پل سيد خندان

17-دفتر شهدا- ميدان شهدا

18-دفتر پرستار - خيابان پيروزي - خيابان پرستار

19-دفتر افسريه - 20 متري افسريه

20- دفتر شهيد آقا بابايي - نازي آباد - بازار دوم

21- دفتر شيخ صدوق -شهرري - سه راه ورامين

22-دفتر تجريش - شميران - سرپل تجريش

23- اسلام شهر - اداره پست

24-ورامين - اداره پست

25-شهريار - اداره پست

مناطق پستي :

چهارشنبه 17/12/84 - از ساعت 2 بعدازظهر تا 8 شب

پنج شنبه 18/12/84 - از ساعت 8 صبح تا 8 شب

جمعه 19/12/84 - از ساعت 8 صبح تا 12 ظهر

مركز منطقه 11 پستي - خيابان سعدي جنوبي

مركز منطقه 13 پستي - چهار راه لشگر

مركز منطقه 14 پستي - ميدان ولي عصر

مركز منطقه 15 پستي - خيابان مفتح شمالي - روبروي دانشكده الهيات

مركز منطقه 16 پستي - ميدان رسالت - ابتداي خيابان نيروي دريايي

مركز منطقه 17 پستي - خيابان نبرد جنوبي روبروي بازار گل

مركز منطقه 18 پستي - شهرري - ميدان معلم - خيابان زكرياي رازي

مركز منطقه 19 پستي -خيابان شريعتي - تقاطع پل صدر

مركز منطقه پستي كرج - چهارراه طالقاني

1- بهاي بليت اين ديدار در قطعات 5000 ريالي ، 10000 ريالي و 30000 ريالي عرضه خواهد شد.

2- روز جمعه 19/12/84 بليت به هيچ عنوان در باجه هاي استاديوم ازادي عرضه نخواهد شد و تنها در مناطق و مراكز پستي اعلام شده بالا توزيع خواهد شد.