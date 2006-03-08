شرايط و اماكن پيش فروش بليت ديدار پرسپوليس و استقلال اعلام شد

به گزارش خبرگزاري " مهر" براساس اعلام فدراسيون فوتبال ، به منظور توزيع به موقع و سهولت در خريد بليت مسابقه ميان تيم هاي پرسپوليس و استقلال علاقمندان مي توانند از طريق مناطق و دفاتر پستي زير طي روزها و ساعات اعلام شده نسبت به پيش خريد بليت ديدار مذكور اقدام نمايند. دفاتر پستي از ساعت 8 صبح تا 8 شب فقط روز پنجشنبه مورخ 18/12/84 به شرح زير اقدام به فروش پست مي كنند:
1- دفتر صفاري - ميدان خراسان - ابتداي صفاري
2- دفتر شوش - ميدان شوش
3- دفتر وحدت اسلامي - خيابان فداييان اسلام
4- دفتر آزادي - خيابان آزادي ، تقاطع بهبودي
5- دفتر تهرانسر- شهرك تهرانسر ، اول پاسداران
6- دفتر والفجر - جاده قديم كرج - بعد از شيرپاستوريزه
7- دفتر رازي - تقاطع خيابان وليعصر و خيابان مولوي
8- دفتر صادقيه - بين فلكه اول و فلكه دوم صادقيه
9- دفتر شهرك غرب - شهرك غرب- بلوار فرحزاي - خيابان ايوانك
10-دفتر كاشاني - بلوار آيت الله كاشاني
11-دفتر سينا - ميدان هفت تير - ابتداي بهار شيراز
12-دفتر ساعي- خيابا ولي عصر - نرسيده به ميدان ونك
13- دفتر ايرانشهر - خيابان ايرانشهر جنوبي - نرسيده به انقلاب
14-دفتر مدني - چهار راه نظام آباد
15-دفتر آيت - نارمك - خيابان چهار راه تلفنخانه
16- دفتر فلاحي - خيابان شريعتي - زير پل سيد خندان
17-دفتر شهدا- ميدان شهدا
18-دفتر پرستار - خيابان پيروزي - خيابان پرستار
19-دفتر افسريه - 20 متري افسريه
20- دفتر شهيد آقا بابايي - نازي آباد - بازار دوم
21- دفتر شيخ صدوق -شهرري - سه راه ورامين
22-دفتر تجريش - شميران - سرپل تجريش
23- اسلام شهر - اداره پست
24-ورامين - اداره پست
25-شهريار - اداره پست
مناطق پستي :
چهارشنبه 17/12/84 - از ساعت 2 بعدازظهر تا 8 شب
پنج شنبه 18/12/84 - از ساعت 8 صبح تا 8 شب
جمعه 19/12/84 - از ساعت 8 صبح تا 12 ظهر
مركز منطقه 11 پستي - خيابان سعدي جنوبي
مركز منطقه 13 پستي - چهار راه لشگر
مركز منطقه 14 پستي - ميدان ولي عصر
مركز منطقه 15 پستي - خيابان مفتح شمالي - روبروي دانشكده الهيات
مركز منطقه 16 پستي - ميدان رسالت - ابتداي خيابان نيروي دريايي
مركز منطقه 17 پستي - خيابان نبرد جنوبي روبروي بازار گل
مركز منطقه 18 پستي - شهرري - ميدان معلم - خيابان زكرياي رازي
مركز منطقه 19 پستي -خيابان شريعتي - تقاطع پل صدر
مركز منطقه پستي كرج - چهارراه طالقاني
1- بهاي بليت اين ديدار در قطعات 5000 ريالي ، 10000 ريالي و 30000 ريالي عرضه خواهد شد.
2- روز جمعه 19/12/84 بليت به هيچ عنوان در باجه هاي استاديوم ازادي عرضه نخواهد شد و تنها در مناطق و مراكز پستي اعلام شده بالا توزيع خواهد شد.
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