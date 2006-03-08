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۱۷ اسفند ۱۳۸۴، ۱۳:۰۲

دبير انجمن برنج در گفت و گو با "مهر" :

ساز و كارهاي خودكفايي برنج در كشور فراهم نيست

ساز و كارهاي خودكفايي برنج در كشور فراهم نيست

دبير انجمن برنج گفت: علي رغم سياست‌هاي وزارت جهاد كشاورزي در مورد خودكفايي برنج، اما تاخير در اعلام نرخ خريد تضميني و عدم پرداخت به موقع مطالبات برنجكاران خودكفايي در توليد برنج را عملي نخواهد كرد.

جميل عليزاده شايق در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي مهر با انتقاد از تاخير در اعلام نرخ خريد تضميني برنج براي سال آينده افزود: متاسفانه و با توجه به هشدارهاي انجمن برنج در مورد اعلام به‌موقع نرخ خريد تضميني اين محصول، تا كنون هيچ نرخي از سوي شوراي اقتصاد اعلام نشده است .

وي خودكفايي در برنج  را مستلزم  افزايش سطح زير كشت ارقام  پرمحصول دانست و تاكيد كرد: افزايش سطح زير كشت ارقام پر محصول در راستاي حمايت دولت و  اعلام به‌موقع نرخ خريد تضميني بدست خواهد آمد  و اين در حالي است كه وزير جهاد كشاورزي در مورد خودكفايي در برنج تنها به افزايش توليد و افزايش عملكرد اشاره كرده است .

به گفته وي ، به نظر مي رسد امسال نيز دوباره تجربه تلخ سال 82 در مورد تاخير در اعلام نرخ خريد تضميني برنج از سوي شوراي اقتصاد تكرار شود. اين تاخير در سال 82 موجب كاهش سطح زير كشت ارقام پر محصول در سال 83 شد .

 

 

 

کد مطلب 300551

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