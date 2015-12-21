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۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۳۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

طرح کاهش، مسکن موقتی برای کاهش آلودگی هوای تهران

طرح کاهش، مسکن موقتی برای کاهش آلودگی هوای تهران

رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران گفت: طرح هایی مانند طرح کاهش برای حل مشکل آلودگی هوای تهران مسکن های موقتی هستند که پلیس باید در اجرای آن همکاری می کرد.

محسن پیرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سرانجام طرح کاهش (اجازه ورود خودروها به محدوده مرکزی شهر براساس میزان آلایندگی) گفت: شورای شهر از طرح کاهش از همان روزهای اول حمایت کرد اما از سوی پلیس راهور همکاری های لازم به عمل نیامد.

وی با تاکید بر اینکه مشکل آلودگی هوای تهران باید به شکل زیربنایی حل شود، گفت: این طرح ها حکم مسکن در کارهای کوتاه مدت را دارند اما اگر این طرح قبل از روزهای وارونگی هوا اجرایی می شد شاهد آلاینده های کمتری در آسمان شهر تهران بودیم.

پیرهادی با اشاره به توقف نوسازی ناوگان تاکسیرانی گفت: یکی از گلایه هایی که معاون حمل و نقل شهردار تهران مطرح کرد نیز همین موضوع بود. اگر دولت تسهیلاتی که برای خودروهای در انبار مانده به شهروندان داد برای نوسازی ناوگان فرسوده تاکسیرانی شهر تهران هزینه می کرد هم به کاهش آلودگی کمک کرده بود و هم اثرات تبلیغاتی برای خودش بیشتر بود زیرا خودروهای فرسوده آلایندگی بسیاری دارند و یکی از عوامل مهم افزایش آلودگی هوا هستند.

کد مطلب 3005510
نورا حسینی

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