تبدیل سوله بحران به مدرسه و نمازخانه

احمد صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تغییر کاربری یکی از سوله های بحران در منطقه ۱۶ به محل تدریس علوم دینی گفت: از این موضوع اطلاعی ندارم اما تمامی مناطق برای استفاده های ویژه از سوله های بحران باید با سازمان، هماهنگی های لازم را به عمل آورند.

وی با اشاره به مواردی که سوله های بحران به طور موقت تغییر کاربری داده اند، گفت: در یکی از مناطق یکی از مساجد در حال بازسازی بود که قسمتی از پایگاه مدیریت بحران برای مدت کوتاهی آماده سازی شده و در آن نماز مغرب و عشاء برپا می شد.

صادقی ادامه داد: در منطقه ۲۲ نیز یکی از مدارس تخریب شده بود و شهرداری برای همکاری در این محدوده که به شدت سرانه های آموزشی پایین است و مدرسه ای وجود ندارد بخشی از سوله بحران را برای حضور دانش آموزان اختصاص داده بود که مدرسه بازسازی شده و سوله نیز تحویل داده شد.

وی تاکید کرد: این تغییر کاربری ها حتما باید با هماهنگی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران باشد و روند تغییر نیز طولانی نباشد.

در دیدار شورایاری‌های منطقه ۱۶، با کمیسیون سلامت شورا، اهالی از تبدیل کاربری سوله بحران یکی از محلات منطقه انتقاد داشتند.