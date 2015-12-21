به گزارش خبرنگار مهر، رضا عسگری صبح دوشنبه در نشست فرماندهی انتظامی شهرستان و جمعی از پرسنل آن، اقتدار پلیس را در قدرت معنوی آن دانست وگفت: اقتدار پلیس و نیروی انتظامی به کمیت تجهیزات در اختیار آنها نیست بلکه به ایجاد زمینه های آموزش عمومی گروه های مختلف و اقتدار معنوی آنهاست.

عسگری ضمن تعمیم مولفه های امنیت به نوع شهرسازی، روشنایی معابر و اماکن و... بیان کرد: خوشبختانه نیروی انتظامی توانسته است ارتباط خوبی با مردم برقرار کند اما اطلاع رسانی دقیق و شفاف، احساس امنیت را در جامعه افزایش داده و انضباط اجتماعی را به همراه خواهد داشت.

وی تاکید کرد: در جامعه اسلامی با توجه به اینکه رفتارها مبتنی بر اصول و قواعد اخلاق دینی است باید ارزش های والای بشری را در فعالیت های خود رعایت کرده و قدردان اعتماد آحاد ملت باشیم.

رئیس شورای تامین شهرستان در پایان این دیدار با بیان اینکه رعایت حقوق شهروندی، همدلی و همزبانی مردم و مسئولان را بیشتر خواهد کرد گفت: مدیریت اجتماعی و فرهنگی جرایم در کنار مدیریت انتظامی می تواند از بروز بحران در این زمینه جلوگیری کند.