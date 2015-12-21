به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سعدی، مراسم گشایش مرکز زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در روسیه با حضور غلامعلی حدادعادل، رییس بنیاد سعدی، رضا ملکی، رایزن فرهنگی كشورمان در روسیه، ولادیمیر ایوانف، رییس کرسی زبان فارسی دانشگاه دولتی مسکو، ایران‌زاده، معاون آموزشی دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی، رییس بنیاد مطالعات اسلامی مسکو و جمعی از استادان زبان و ادب فارسی و دانشجویان زبان فارسی در محل رایزنی فرهنگی ایران برگزار شد.

حدادعادل در سخنانی در این مراسم با اشاره به پیشینه روابط و دوستی دو کشور ایران و روسیه، زبان فارسی را کلید گنجینه معارف و اندیشه نهفته در این زبان معرفی و اظهار كرد: یادگیری زبان فارسی هم برای دستیابی به حظ و لذت معنوی این زبان و هم برای کسب معاش، مفید و ارزشمند است.

رییس بنیاد سعدی با تشریح جایگاه و نقش این بنیاد، برخی از حمایت‌های بنیاد سعدی از گسترش زبان فارسی در روسیه را مورد اشاره قرار داد و به پذیرش ۱۵ دانشجو در دوره تابستانی دانش‌افزایی زبان و ادبیات فارسی در تهران و اعزام دو هیأت از تاتارستان در این دوره و همچنین برگزاری دوره ویژه زبان فارسی برای روسیه در ایران اشاره کرد.

وی در ادامه با تشریح وظایف و اقدامات بنیاد سعدی برای گسترش زبان فارسی در خارج از کشور، از تأسیس مرکز زبان فارسی در رایزنی فرهنگی ایران در روسیه ابراز خرسندی كرد و آن را سنگ بنایی برای گسترش زبان فارسی در روسیه دانست.

رضا ملکی، رایزن فرهنگی كشورمان نیز در این مراسم ضرورت و اهمیت تأسیس مرکز زبان فارسی رایزنی فرهنگی را مورد تأکید قرار داد و با اشاره به تلاش رایزنان قبلی در گسترش زبان فارسی در روسیه، ایجاد این مرکز را برای قرار گرفتن فعالیت‌های زبان فارسی در مداری بالاتر، و ارتباط و همکاری مستمر با مراکز علمی ـ دانشگاهی روسیه و ایران برای گسترش این زبان، ضروری و حایز اهمیت دانست.

رایزن فرهنگی كشورمان اظهار كرد: امید است با حمایت و همکاری بنیاد سعدی و سایر نهادها و مراکز علمی ـ دانشگاهی ایران و روسیه، این مرکز در آینده‌ای نه چندان دور، به یک مرکز مستقل برای گسترش زبان فارسی در سطح فدراسیون روسیه و منطقه روس‌زبان تبدیل شود.

در ادامه این مراسم ولادیمیر ایوانف، رییس کرسی زبان فارسی دانشگاه دولتی مسکو، مجتبی بشردوست، استاد اعزامی وزارت علوم به دانشگاه دولتی مسکو، ماریا گن، رییس مرکز تازه‌تأسیس زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران، یوگینیا نیکیتنکو، دبیر انجمن ادبی ایران و روسیه، به ایراد سخنرانی و تشریح فعالیت‌های خود پرداختند.

در پایان این مراسم نیز مرکز زبان فارسی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه توسط دکتر حدادعادل و ولادیمیر ایوانف، افتتاح شد.

همچنین پس از این مراسم، پایگاه اطلاع‌رسانی زبان و ادب فارسی برای روس‌زبانان توسط غلامعلی حداد‌عادل، رییس بنیاد سعدی در محل رایزنی فرهنگی ایران در روسیه رونمایی شد.

در مراسم رونمایی از این پایگاه که با حضور رضا ملکی، رایزن فرهنگی كشورمان در روسیه، ولادیمیر ایوانف، رییس کرسی زبان فارسی دانشگاه دولتی مسکو، ایران‌زاده، معاون آموزشی دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی، رییس بنیاد مطالعات اسلامی مسکو و جمعی از استادان زبان و ادب فارسی و دانشجویان این رشته، صورت گرفت، بخش‌های مختلف این پایگاه معرفی شد.

دکتر حدادعادل در سخنانی در حاشیه رونمایی از این پایگاه اطلاع‌رسانی، با اشاره به ضرورت و اهمیت این پایگاه برای آشنایی روس‌زبانان با زبان و ادب فارسی، بکارگیری زبان فارسی در این پایگاه و ارتباط میان پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد سعدی و پایگاه مذکور را مورد تأکید قرار داد.

پایگاه اطلاع‌رسانی زبان و ادب فارسی برای روس‌زبانان، با هدف آشنایی مخاطبان روس‌زبان با زبان و ادب فارسی، ایجاد ارتباط میان فراگیران زبان فارسی و کمک به گسترش زبان و ادب فارسی در حوزه روس‌زبان، به تازگی به زبان روسی طراحی و راه‌اندازی شده و به نشانی www.persianlang.ru قابل دسترسی است.