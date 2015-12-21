۸۸۷ میلیون دلار کالا از گمرک مهران به عراق صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی گمرک استان ایلام، خلیل حیدری اعلام کرد: مهمترین محصولات صادراتی نیز شامل سیمان، پلی اتیلن، محصولات غذایی همچون گوجه فرنگی، سیب زمینی و پیاز، مصالح ساختمانی از جمله سنگ، کاشی و آجر، بدنه خودرو و کفش بوده است.

وی با بیان اینکه فعالیت صادراتی در مرز مهران به دو شکل اظهار شده گمرکی استان ایلام و اظهار شده گمرکات سایر مناطق کشور است، اضافه کرد: گمرک استان ایلام طی هشت ماه سال ۹۴ رتبه ششم مرزهای کشور از نظر وزنی و رتبه ۱۲ را از نظر ارزشی در میان ۳۱ استان کشور به خود اختصاص داده است.

وی افزود: صادرات محصولات یاد شده در استان طی مدت از ابتدای سال تا پایان آبان ماه۴۱۲ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال دو درصد کاهش را نشان می دهد.

حیدری، وجود روزهای تعطیل بسیار در مهران و متوقف شدن یک ماهه فعالیت صادراتی در مرز مهران به دلیل تغییر قوانین و مقررات گمرکی در عراق در ابتدای امسال را از مهمترین عوامل کاهش صادرات از این نقطه مرزی دانست.