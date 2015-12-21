تقدیر ویژه از «مادرکشی» و پنج فیلم دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فرهاد دبیری معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست که در مراسم اختتامیه این جشنواره حضور یافته بود، بیانیه این سازمان را قرائت کرد.

در این بیانیه چنین آمده است: سازمان حفاظت محیط زیست با تشکر از دست اندرکاران جشنواره فیلم حقیقت و هنرمندانی که مسئولانه و دلسوزانه به ضرورت های امروز طبیعت و محیط زیست کشور پرداخته اند، بر خود لازم می داند تا با تشکر از دست اندرکاران جشنواره فیلم حقیقت و هنرمندانی که مسئولانه و دلسوزانه به ضرورت های امروز طبیعت و محیط زیست کشور پرداخته اند، با تقدیر ویژه از فیلم مادرکشی به کارگردانی آقای کمیل سوهانی و تهیه کنندگی آقای محمد شکیبا نیا، لوح تقدیر و جوایزی را به فیلم های زیر اعطاء کند:

1. فیلم آزادی به کارگردانی رضا فرهمند و کمیل سهیلی و تهیه کنندگی حسین افشار برای پرداختن به موضوع شکار بی رحمانه پرندگان مهاجر در فریدونکنار و قدردانی از نقد سالم و سازنده از سازمان حفاظت محیط زیست

2. فیلم شکارچی به تهیه کنندگی و کارگردانی خانم کتی جهانگیری به خاطر پرداختن به فرهنگ حفاظت از حیات وحش و تلاش های یک خانم در مقابله با چالش های فضا و فرهنگ موجود در مسیر تهیه فیلم

3. فیلم های اشک سیاه به کارگردانی و تهیه کنندگی آقای فتح الله امیری به خاطر زحمات چندین ساله و خستگی ناپذیر کارگردان در تولید این فیلم و اوسیا به تهیه کنندگی و کارگردانی علیرضا دهقان به خاطر تصویربرداری جسورانه از مجراهای طولانی ترین قنات جهان، به طور مشترک

همچنین سازمان حفاظت محیط زیست از سازندگان سایر فیلم های مستند جشنواره حقیقت که به نوعی محیط زیست را محور قرار داده یا مسئولانه به آن نگاه کرده اند مانند فیلم های «بزمجه ها عاشق می شوند» به کارگردانی دلاور دوستانیان و میثم صفری و تهیه کنندگی یوسف صفری بختیاری، «ناخدا سلیمان» به کارگردانی و تهیه کنندگی سعادتعلی سعیدپور، «قربانی» به کارگردانی رضا فرهمند و کیومرث محمد چناری و تهیه کنندگی مهدی مطهر، «جان گرفته در اعماق» کار علی عبدی پور، «مسیر سبز» کار محسن رمضان‌زاده، «گربه های ناآرام» به کارگردانی میلاد خالقی‌منش و تهیه کنندگی فرشاد شکیبی، «قلمرو سلطان» به کارگردانی روح‌الله مولوی، «یکی شور بود، یکی شیرین» به کار محمدرضا خوش‌فرمان، «زندگی در خور موسی» به کارگردانی حجت طاهری و تهیه کنندگی عبدالخالق طاهری، «ساحل» کار حسین صافی و «زمستان؛ فصل آخر» کار خانم مریم السادات مومن زاده دعوت می کند تا در پنجمین دوره جشنواره بین المللی فیلم سبز شرکت کنند.