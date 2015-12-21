پیرترین جانور زنده جهان را بشناسید

خبرگزاری ایسنا نوشت: محققان اعلام کردند پیرترین جانور زنده جهان یک سمندر ۲۰۰ ساله در چین است. این سمندر ۲۰۰ ساله در یکی از غارهای کشور چین کشف شده و از بزرگترین و احتمالا قدیمی‌ترین دوزیستانی است که در جهان زندگی کرده است.

بر اساس گزارش‌های محلی بدست آمده یک ماهیگیر در جنوب غربی چین، این سمندر را به طور تصادفی کشف کرده است. این ماهیگیر اظهار کرد: چیزی نرم و لزج زیر پایم احساس کردم و بعد از بررسی متوجه شدم که سمندری غول‌پیکر است. این سمندر غول‌پیکر نزدیک به یک متر و نیم طول دارد و وزن آن بیش از ۴۵ کیلوگرم است.



محققان اظهار کردند: این سمندر یکی از غول‌پیکرترین سمندرهای کشف شده است و طول آن تا دو متر هم رشد و از ماهی، سمندر، حشرات آبزی، خرچنگ، مار، کرم و میگو تغذیه می‌کند.