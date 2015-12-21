فوتبال ایران در آستانه سقوط در آسیا/ گوش شنوایی برای زنگ خطر هست؟

به گزارش خبرگزاری مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا گزارش عملکرد باشگاههای مختلف را طی سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ و نحوه محاسبه سهميهها در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ را اعلام کرد.
در نامه ارسالی از AFC نحوه امتياز دهی به اين شرح است که از ۱۰۰ درصد امتيازات داده شده ۷۰ درصد آن مربوط به عملکرد فنی باشگاههای حاضر در مسابقات و ۳۰ درصد باقيمانده امتيازات مربوط به عملکرد فنی تيم ملی کشورهای عضو است.
نکته مهم اينکه بر همين اساس مجموع امتیاز عملکرد فنی باشگاهها در هر سال برای هر کشور محاسبه و مجموع آنها طی دوره زمانی مشخص ميزان سهميه آن کشور در سالهای آتی را مشخص خواهد کرد.
لازم به توضيح است میزان سهميه تيمهای باشگاهی ايران در مسابقات ليگ قهرمانان آسیا برای حضور اين تيمها در رقابتهای سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ مطابق با فرمول فوق محاسبه و تعيين خواهد شد و بنا بر اعلام قبلی و در مجموع ۱۰۰ درصد امتیازات اختصاص يافته ایران در جايگاه سوم قرار دارد و ردهبندی اعلام شده با امتيازات اعلامی به اين شرح است:
۱- کره جنوبی: ۸۹.۸۳۸ امتیاز
۲- عربستان: ۸۹.۲۱۷ امتياز
۳- ایران: ۷۸.۱۵۳ امتیاز
۴- امارات: ۷۷.۳۱۴ امتياز
۵- ژاپن: ۷۴.۳۱۴ امتياز
مهمترين نکته در اين رده بندی فاصله يک امتيازی امارات با ايران و فاصله ۴ امتیازی ژاپن با ایران است.
با توجه به احراز رتبه نخست توسط تيم ملی فوتبال ايران در رنکينگ فيفا و رتبه اول در آسیا، ۳۰ درصد امتياز مربوط به تيم ملی در اختيار ایران قرار گرفته و ۷۰ درصد باقيمانده منوط به عملکرد فنی تيمهای باشگاهی است که در ادامه توضيحات مربوط به آن آمده است.
بر اساس امتيازات کسب شده توسط تيم ملی و باشگاههای ايرانی حاضر در ليگ قهرمانان آسیا که مطابق با عملکرد فنی آنها و طی سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ محاسبه شده است، فوتبال ایران سه سهميه مستقيم و يک سهميه پلیآف دارد که در واقع بالاترين میزان سهميههای اختصاص یافته به کشورهای آسیایی است.
با توجه به عملکرد فنی باشگاههای ايرانی حاضر در ليگ قهرمانان آسیا طی اين سالها نيز (۳+۱) سهميه برای سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ برای ایران در نظر گرفته شده است و باشگاههای ايرانی حاضر در اين مسابقات از هم اکنون میبايست به فکر حضوری پرقدرت در اين مسابقات در سال ۲۰۱۶ باشند. چرا که ملاک اصلی AFC عملکرد فنی اين باشگاهها و تیم ملی است که سهميه مسابقات را برای سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ مشخص خواهد کرد.
مطابق قوانين مسابقات ليگ قهرمانان، قاره آسیا به دو بخش شرق و غرب تقسیم شده است. تيمهای اول و دوم هر گروه به لحاظ امتياز، سه سهميه مستقيم و يک سهميه غیرمستقيم خواهند داشت و تيمهای سوم و چهارم دارای دو سهميه مستقيم و دو سهميه غیرمستقيم خواهند بود و تيم پنجم نیز حداکثر يک سهميه مستقيم و دو سهميه غیر مستقيم دارند و به همين ترتيب سایر تيمها نيز با سهميههای کمتر به اين مسابقات راه خواهند یافت.
بنا بر اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا سهميه سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ براساس عملکرد فنی باشگاهها طی سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ خواهد بود و میزان امتيازات کسب شده در ۱۰ کشور نخست آسیا در ۷۰ درصد امتیازات مربوط به باشگاهها به اين شرح است:
از این نمودار موارد زیر منتج میشود:
- عربستان: نمرات کسب شده توسط تیمهای باشگاهی این کشور سیر نزولی داشته اما همواره امتيازات آن بالاتر از ۱۵ بوده است و به نظر میرسد در سال ۲۰۱۶ که امتیاز آن برای تعیین سهمیههای دو سال آینده به اين جدول اضافه خواهد شد همين روند را طی کند.
- کره جنوبی: با نرخی مشخص و در فاصله بین ۱۵ تا ۱۸ امتیاز کسب کرده است.
- امارات: اين کشور از امتیاز ۱۰ آغاز کرده و پس از يک رکود و رسیدن به عدد ۶ در سال ۲۰۱۳ در حال حاضر با سیری صعودی امتیاز ۲۵ که بالاترين امتياز در همه کشورها است کسب کرده و در سال ۲۰۱۶ نيز می تواند همين روند را طی کرده و به امتياز خود در اين سال اضافه کند و هم در مسابقات و هم در تعداد سهميهها از ساير کشورها پيشی بگیرد.
- ایران: با روندی خوب و با امتياز ۱۷ آغاز کرده و پس از کسب ۹ امتياز در سال ۲۰۱۴، در سال ۲۰۱۵ کمترين امتياز را بین رقبای اصلی خود یعنی عربستان، امارات، چين، قطر، کره جنوبی، ژاپن و چين کسب کرده است و در صورت لغزشی کوچک از سوی سایر باشگاهها و عملکرد نامناسب آنها در سال ۲۰۱۶ اين امکان وجود دارد که کشورهای چين، ژاپن و حتی قطر جايگزین ايران در اين جدول شوند.
- ژاپن: اين کشور طی سالهای گذشته روندی صعود داشته و طی سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ از امتياز ۱۰ به امتياز ۱۵ رسیده است و در سال جاری نيز پيش بینی کسب امتياز بیشتر از ۱۵ از سوی اين کشور میرود.
نکته قابل توجه در اين جدول فاصله يک امتيازی ایران و ژاپن و فاصله حدود دو امتيازی ايران و چين است که شرایط را برای سال جاری حساستر و اهميت توجه ويژه باشگاهها به مسابقات سال ۲۰۱۶ را بيش از پيش میکند.
گزارش دوم ارسالی از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا مربوط به عملکرد باشگاههای ایرانی در مسابقات ليگ قهرمانان آسیا طی سالهای گذشته و بخصوص مقایسه ايران با ساير کشورهای آسیایی است که در ادامه آمده است:
همانگونه که از جدول فوق بر میآيد تداوم در حضور در اين مسابقات طی سالهای گذشته و البته کسب عملکرد فنی خوب میتواند در امتياز بیشتر تاثیر گذار باشد.
در ادامه جدول امتیازات یازده تيم اول آسیا به شرح زیر آمده است:
کلیه موارد و مطالب فوقالذکر اين نکته مهم را دوباره يادآور میشود که عملکرد خوب باشگاههای عربستان، امارات و قطر در غرب آسیا و کرهجنوبی، ژاپن و چين در شرق آسیا میتواند زنگ خطری برای تعداد سهميههای ایران در مسابقات ليگ قهرمانان آسیا باشد و عدم موفقيت و عدم کسب امتيازات مناسب از سوی باشگاههای ايرانی در ليگ قهرمانان آسیا در فصل جاری میتواند عواقب جبران ناپذیری را بر پيکره فوتبال ایران وارد کرده و کاهش سهميهها در اين مسابقات را به دنبال داشته باشد.
با این حساب توجه بیش از پيش به باشگاههای ایران در رقابت ايجاد شده ميان تيمهای مختلف آسیایی بیشتر احساس میشود و بسیاری از مشکلات باشگاههای ایرانی حاضر در اين مسابقات میبایست به صورت جدی مد نظر قرار گیرد.
معضلاتی مانند مشکلاتی عديده مالی، موضوع حق پخش تلويزیونی، مطالبات بازیکنان از باشگاهها، معضلات و مشکلات استاديومها و توجه ويژه به زیرساختها، عدم توجه باشگاهها به تيمهای پايه که عمدتا به دليل مشکلات مالی است بايد به صورت کامل مد توجه قرار بگیرد تا باشگاههای ايرانی بتوانند با کسب امتيازات مناسب اميدوار به کسب بیشترين امتيازات باشند چرا که سايه رقبای ايران در آسیا روز به روز پر رنگتر شده و هر آن اين امکان وجود دارد که آنها گوی سبقت را از تيمهای ایرانی بربايند.
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