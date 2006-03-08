منافع شخصي باعث تخريب محيط زيست شده است

به گزارش خبرنگار "مهر" در قم، آيت ‌الله مكارم شيرازي در ديدار برگزار كنندگان همايش فقه و محيط زيست گفت: متأسفانه در دنياي امروز كساني كه به دنبال منافع خاص خود هستند به مسأله نگهداري محيط زيست وحفظ اين منبع ارزشمند بي ‌توجه هستند.

وي افزود: اين افراد به زندگي ديگران هيچ توجهي ندارند و تنها به زندگي خود فكر مي ‌كنند.

آيت‌ الله مكارم شيرازي ادامه داد: بايد با مقابله تبليغاتي اين گروه خود خواه را تسليم كرده و به آنها تفهيم كنيم كه همه بايد از محيط زيست استفاده كنند.

استاد حوزه علميه قم گفت: توجه به مسأله محيط زيست بايد به فرهنگ عمومي جامعه اسلامي تبديل شود و مردم در اين زمينه احساس مسؤوليت كنند.

آيت ‌الله مكارم شيرازي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به مسأله فقه در كشور گفت: بايد فقه در مسايل گوناگون تخصصي شود.