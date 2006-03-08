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۱۷ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۰۵

آيت ‌الله مكارم شيرازي:

منافع شخصي باعث تخريب محيط زيست شده است

منافع شخصي باعث تخريب محيط زيست شده است

آيت ‌الله مكارم شيرازي از مراجع عظام تقليد يكي از مهمترين دلايل تخريب محيط زيست را توجه به منافع شخصي و بي‌ توجهي به منافع عمومي دانست.

به گزارش خبرنگار "مهر" در قم، آيت ‌الله مكارم شيرازي در ديدار برگزار كنندگان همايش فقه و محيط زيست گفت: متأسفانه در دنياي امروز كساني كه به دنبال منافع خاص خود هستند به مسأله نگهداري محيط زيست وحفظ اين منبع ارزشمند بي ‌توجه هستند.

وي افزود: اين افراد به زندگي ديگران هيچ توجهي ندارند و تنها به زندگي خود فكر مي ‌كنند.

آيت‌ الله مكارم شيرازي ادامه داد: بايد با مقابله تبليغاتي اين گروه خود خواه را تسليم كرده و به آنها تفهيم كنيم كه همه بايد از محيط زيست استفاده كنند.

استاد حوزه علميه قم گفت: توجه به مسأله محيط زيست بايد به فرهنگ عمومي جامعه اسلامي تبديل شود و مردم در اين زمينه احساس مسؤوليت كنند.

آيت ‌الله مكارم شيرازي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به مسأله فقه در كشور گفت: بايد فقه در مسايل گوناگون تخصصي شود.

کد مطلب 300560

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