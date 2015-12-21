جذب ۵۲۰ نخبه در باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد همدان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد همدان، سهيل سبحان اردکانی اظهار داشت: باشگاه پژوهشگران جوان در سال ۱۳۷۹ در دانشگاه آزاد واحد همدان فعاليت خود را آغاز کرد و از بدو تأسيس تاكنون موفق به جذب ۵۲۰ نفر از نخبگان کشور ازجمله تعداد قابلتوجهی از اعضای هیئتعلمی، دانشآموختگان و دانشجویان دوره دکتری تخصصی دانشگاههای معتبر کشور شده است.
سبحان عنوان کرد: انتشار و ارائه ۴۰۸ عنوان مقاله در مجلههای معتبر آی. اس. آی، علمی-پژوهشی، علمی-ترویجی، اسکو پوس و معتبر خارجی و ۶۱ عنوان مقاله در همایشهای بینالمللی از اقدامات این مرکز است.
وی ارائه ۲۵۰ عنوان مقاله در همایشهای ملی، ۴۲ عنوان مقاله در همایشهای منطقهای، عقد قرارداد اجرای ۴۶ عنوان طرح پژوهشی، اتمام ۲۶ عنوان طرح پژوهشی، انتشار ۶ عنوان کتاب، ثبت ۱۵ عنوان اختراع و برگزاری ۳۰ کارگاه آموزشی و سخنرانی علمی را از دیگر فعالیتهای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد همدان از سال ۱۳۸۶ تاکنون عنوان کرد.
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