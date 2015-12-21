وقف باید جایگاه خود را در کشور پیدا کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین علی محمدی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در این نشست با ابزار خشنودی از برگزاری جلسات مشترک قوه مقننه و سازمان اوقاف گفت: یکی از وظایف سازمان اوقاف برگزاری مسابقات قرآن است که در همین راستا مسابقات سراسری قرآن کریم در کرمانشاه با حضور ۶۰۰ نفر در رشته حفظ، قرائت، معارف و مفاهیم در حال برگزاری است.

حجت الاسلام و المسلمین علی محمدی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت ۱۰ میلیون قاری و حافظ قرآن در کشور گفت: بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سطوح مختلف قرآنی در طرح تربیت حافظان قرآن کریم سازمان اوقاف ثبت نام کرده اند.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه خاطر نشان کرد: در سطح کشور بیش از ۸ هزار بقعه متبرک و امامزاده وجود دارد که تولیت آنها بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه است.

وی افزود: اداره موقوفات در سطح کشور نیز که فاقد متولی است بر عهده سازمان اوقاف است.

وی اضافه کرد: در کشور بیش از هشتاد هزار متولی موقوفات داریم که اداره برخی از آنها برعهده سازمان اوقاف و امور خیریه است و برخی نیز متولی مشخص دارند و در کل بیش از ۱۷۰ هزار مساجد، تکایا ،حسینیه و موقوفات در کشور داریم.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به راه اندازی سامانه اطلاعات موقوفات و بقاع متبرکه یادآور شد: این سامانه با زحمات همکاران، راه اندازی شد و اکنون هیچ گونه کار دستی در این سازمان نداریم.

حجت الاسلام و المسلمین علی محمدی با اشاره به سامانه جامع اطلاعات موقوفات و بقاع متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: با این سامانه می توان به لحظه و روز، اطلاعات مورد نیاز را ارائه دهیم.

وی تصریح کرد: همین که ریل سنتی ترین دستگاه کشور را عوض و آن را به روز کردیم، کار بسیار مهمی در سازمان اوقاف انجام شده است چرا که هر زمانی که اراده کنیم می توانیم اطلاعات را ارائه دهیم.

نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه کمک به دانش آموزان را توسط عواید ۱۴۸ موقوفه یادآور شد و موقوفات درمانی کشور را ۲۵ درصد مراکز درمانی کل کشور دانست و افزود: کمک به حوزه های علمیه از طریق عواید ۲۷۰۰ موقوفه صورت می گیرد که ۲ درصد از نیات موقوفات را شامل می شود.

وی خواستار توجه به سنت حسنه وقف در برنامه توسعه ششم کشور شد و گفت: وقف می تواند در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و ... به دولت کمک کند، اما باید جایگاه خود را در سیاست های کلی کشور پیدا کند تا رشد و تعالی یابد.

در این نشست نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقدیر از اقدامات انجام شده در زمینه های عمرانی، اجرای نیات واقفین، بروز رسانی موقوفات، راه اندازی سامانه جامع موقوفات و بازسازی عتبات از نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف تقدیر و تشکر کردند.