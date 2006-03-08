آيين نوروزي اقوام در فرهنگسراي اقوام

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي فرهنگسراي اقوام، اين مراسم روز پنجشنبه 15 اسفند ماه ساعت 14 با برنامه هاي شعرخواني، سخنراني دكتر جابر عناصري در خصوص تاريخ نوروز و ويژگي هاي آن، اجراي گروه دف نوازي و دو نوازي ني هماره با آواز به سرپرستي محمد جمشيد عندليبي، اجراي نمايش عروسك گرداني نوروز به سرپرستي حسين رفيعي، نيايش خواني و مسابقه حضوري برگزار مي گردد.

علاقمندان جهت شركت در اين برنامه مي توانند به نشاني: ميدان ابوذر، خيابان سجاد جنوبي، ميدان بهاران، سينما تئاتر بهاران مراجعه و يا جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفنهاي 66231119 و 66213839 تماس حاصل فرمايند.