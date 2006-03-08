  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۷ اسفند ۱۳۸۴، ۱۴:۴۲

آيين نوروزي اقوام در فرهنگسراي اقوام

فرهنگسراي اقوام وابسته به سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران به منظور معرفي و برجسته سازي آيين ها و الگوهاي نوروز اقوام ايراني و فراهم نمودن فرصت ها و فضاهايي به منظور عرضه آثار هنري و فرهنگي نوروز اقوام، اقدام به برگزاري مراسم "آيين نوروزي اقوام" نموده است.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي فرهنگسراي اقوام، اين مراسم روز پنجشنبه 15 اسفند ماه ساعت 14 با برنامه هاي شعرخواني، سخنراني دكتر جابر عناصري در خصوص تاريخ نوروز و ويژگي هاي آن، اجراي گروه دف نوازي و دو نوازي ني هماره با آواز به سرپرستي محمد جمشيد عندليبي، اجراي نمايش عروسك گرداني نوروز به سرپرستي حسين رفيعي، نيايش خواني و مسابقه حضوري برگزار مي گردد.

علاقمندان جهت شركت در اين برنامه مي توانند به نشاني: ميدان ابوذر، خيابان سجاد جنوبي، ميدان بهاران، سينما تئاتر بهاران مراجعه و يا جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفنهاي 66231119 و 66213839 تماس حاصل فرمايند.

کد مطلب 300562

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها