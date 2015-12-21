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۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۳۶

«اوتیسم» در نیاوران خوانش می‌شود

«اوتیسم» در نیاوران خوانش می‌شود

نمایشنامه «اوتیسم» نوشته نگین صادقی‌فر چهارشنبه ۲ دی ماه ساعت ۱۸ در فرهنگسرای نیاوران خوانش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشنامه «اوتیسم» درباره بیماری اوتیسم است که به عنوان اختلال شایع قرن ۲۱ مطرح شده و در جامعه ما نیز به طور غیرقابل تصوری در حال پیشرفت است.

نگین صادقی فر که کارگردانی این نمایشنامه خوانی را نیز بر عهده دارد درباره نمایشنامه «اوتیسم» می گوید: در این نمایشنامه به اوتیسم به عنوان یک مشکل اجتماعی نگاه شده و عوامل آن بر این هستند که نوع نگاه مخاطبان را به گرفتاران این اختلال، بازتر و شفاف‌تر نشان دهند.

وی ادامه می دهد: در این داستان خانواده ای که فرزندانشان با این بیماری دست و پنجه نرم می کنند نشان داده شده اند.

نقش خوانان این اثر نمایشی فرهاد شریفی، نگین صادقی فر، علی حیدری هستند. موسیقی آن را ابراهیم شریعت و طراحی پوستر و بروشور را امید خوشمنش بر عهده دارند.

نمایشنامه خوانی «اوتیسم» روز چهارشنبه ۲ دی ماه ساعت ۱۸ در فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود.

 

کد مطلب 3005638
آروین موذن زاده

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