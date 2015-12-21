لزوم پرهیز از پرخوری تنقلات/ تخمه را با پوست نخورید

به گزارش خبرگزاری مهر، متخصص تغذیه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در مورد مصرف تنقلات در شب یلدا گفت: مغزها یا همان آجیل‌ها از آن‌دسته مواد غذایی هستند که دربرگیرنده چربی‌های مفید و پیش ساز امگا ۳ برای بدن بوده و در جلوگیری از بیماری‌های قلبی و عروقی و کاهش دردهای عضلانی موثرند.

دکتر علیرضا رهبر افزود: در حالت عادی مصرف میوه و تنقلات تازه بهترین منبع تامین انرژی مورد نیاز بدن است اما در مصرف این مواد غذایی رعایت برخی نکات ضروری است.

مدیر گروه رشته تغذیه دانشگاه علوم پزشکی در رابطه با زیاده روی در مصرف میوه‌های رایج شب یلدا همچون انار و هندوانه گفت: افراط در مصرف این میوه‌ها ممکن است منجر به بروز عوارضی مانند ضعف بدن در برخی افراد شود که از آن با نام سردی یاد می‌شود.

وی یادآور شد: در مصرف مغزها یا آجیل دو نکته مهم وجود دارد، یکی اینکه زیاده روی در مصرف آنها در دراز مدت منجر به بروز چاقی می‌شود و دیگر اینکه ممکن است در مغزهای غیر تازه، آلودگی به کپک و مخمر وجود داشته باشد که با چشم غیر مسلح دیده نمی‌شود و چون برخی از این کپک‍‌‌ها و مخمرها مایکروتاکسین و آمفوتاکسین تولید می‌کنند در دراز مدت سرطان را به همراه دارند.

تخمه ها را با پوست مصرف نکنید

متخصص تغذیه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطر نشان کرد: از مصرف تخمه‌ها با پوست به‌ویژه در اطفال جلوگیری کنید.

وی در رابطه با مصرف تخمه‌ها با پوست افزود: از آنجا که پوست تخمه‌ها از فیبرهای غیر محلول در آب تشکیل شده است باعث می‌شود تا از معده دیر تخلیه شده و در کودکان موجب بروز دل درد کند، در این حالت معده فرد نه قادر به دفع مواد بوده و نه می‌تواند رفلاکس کند که از این حالت به عنوان رو دل کردن یاد می‌شود.

مدیر گروه رشته تغذیه دانشگاه علوم پزشکی گفت: امیدوارم تا با پرهیز از مصرف بیش از اندازه مواد غذایی رایج در آیین‌های باستانی دچار عوارض تغذیه‌ای در این ایام نشویم.