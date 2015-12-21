فارنت نوشت: اپلیکیشنهای غیررایگان Fantasy Premier League و Minecraft نسخه Pocket در صدر لیست انتخابهای iOS امسال قرار گرفتهاند. اپلیکیشنهای واتساپ، Dubsmash و Messenger نیز در صدر لیست اپلیکیشنهای رایگان جا خوش کردهاند، در این لیست اپلیکیشنهای کلشآوکلنز، کندی کراش ساگا و اسپاتیفای به عنوان پرفروشترین اپلیکیشنهای iOS در سال جاری میلادی شناخته شدهاند.
ادی کیو، مدیر ارشد واحد نرمافزار و سرویسهای اینترنتی اپل، در خصوص برندگان این لیست مدعی شد که نتایج امسال کاملاً غیر قابل پیشبینی بوده، دقیقا در زمانی که فکر میکردیم ایدهای باقی نمانده شاهد حضور اپلیکیشنهای هستیم که خلاقیت توسعهدهندگان آنها را راهی صدر جدول اپلیکیشنهای iOS امسال کرده است.
در کنار اسامی که ذکر شد، اپل امسال پرفروشترین عناوین دانلودی iOS را نیز مشخص کرد. بر اساس این لیست آلبوم موسیقی ۲۵ – Adele در صدر قرار دارد. ترانه Uptown Funk (feat Bruno Mars) – Mark Ronson پرفروشترین ترانه دانلودی iOS بود و فیلم Kingsman: The Secret Service توانست عنوان پرفروشترین فیلم دانلودی را در لیست iOS امسال از آن خود کند.
سریال تلویزیونی محبوب بازی تاج و تخت نیز در مقام اول سریالهای مشاهده شده در iOS قرار گرفت. قسمت چهارم رمان معروف EL James با نام Grey و کتاب تیرانداز آمریکایی نیز پرفروشترین عناوینی بودند که کاربران iOS آنها را دانلود و مطالعه کردند.
۱۰ اپلیکیشن برتر iOS در سال ۲۰۱۵ به انتخاب اپل:
Periscope
Enlight
Robinhood – Free Stock Trading
(Workflow (Most Innovative
(Instagram (Best for iPhone ۶s
HBO Now
Hopper – Airfare Predictions
Darkroom – Photo Editor
Lark – Personal Weight Loss Coach
The Everything Machine by Tinybob
بهترین بازیهای iOS سال ۲۰۱۵ به انتخاب اپل:
Lara Croft GO
Fallout Shelter
Mr Jump
(Dark Echo (Most Innovative
(Warhammer ۴۰,۰۰۰: Freeblade (Best for iPhone ۶s
Hearthstone: Heroes of Warcraft
Vainglory
Dungeon Boss
Puzzle Craft ۲
PAC-MAN ۲۵۶
در نهایت این اپلیکیشن اشتراک گذاری ویدئو Periscope بود که توانست عنوان بهترین اپلیکیشن iOS سال ۲۰۱۵ را از آن خود کند، بازی Lara Croft GO نیز به عنوان بهترین بازی iOS امسال شناخته شد و اپلیکیشن اتوماسیون Workflow جایزه خلاقانهترین اپلیکیشن سال را از آن خود کرد، اپلکیشن محبوب اینستاگرام نیز جایزه بهترین اپلیکیشن آیفون ۶s را به خانه برد.
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