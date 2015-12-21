به گزارش خبرگزاری مهر، «هزار و یک شب یلدا» امشب ۲۹ آذر بعد از اخبار ساعت ۲۱ حوالی ساعت ۲۱:۴۰ روی آنتن شبکه یک می رود. این ویژه برنامه با اجرای سیدعلی ضیاء به مدت دو ساعت به صورت زنده از باغ موزه هنر تهران پخش خواهد شد. ضمن اینکه سریال «چک برگشتی» به خاطر پخش در ساعت ۲۱:۵۰ این برنامه را به دو قسمت تقسیم می کند.

تهيه کنندگي ويژه برنامه شب يلدا بر عهده سيدعلي احمدي است و در مدت ۱۲۰ دقیقه لحظات شاد و مفرحی را با مهمانان ویژه برای بینندگان به ارمغان می آورد. آيتم هاي شاد و خانواده محور، گفتگو با هنرمندان سینما و تلویزیون و شعرخوانی از بخش های متنوع «هزار و یک شب یلدا» شبکه یک سیما خواهد بود.

لعیا زنگنه، رویا تیموریان و مسعود رایگان از جمله بازیگرانی هستند که در شب پر خاطره یلدا در کنار خانواده های ایرانی خواهند بود. ویژه برنامه شب یلدای شبکه یک همچنین میزبان حجت الاسلام سیدمهدی طباطبایی معلم اخلاق و کارشناس مذهبی خواهد بود.

در این شب با حضور تعدادی از ورزشکاران، ویژه برنامه «هزار و یک شب یلدا» رنگ و بوی ورزشی نیز به خود می گیرد. در این برنامه اسماعیل آذر نیز ضمن حضور در استودیو برنامه، با خواندن اشعاری از خواجه حافظ شیراز، فضای دل انگیز شب یلدا را شاعرانه می کند.

با توجه به حضور فیلم سینمایی «محمد رسول الله(ص)» به کارگردانی مجید مجیدی در اکران داخلی و اکران بین المللی، تعدادی از بازیگران این فیلم از جمله مهدی پاکدل، علیرضا شجاع نوری، ساره بیات، آرش فلاحت پیشه، سید صادق هاتفی و محمد عسگری، امشب مهمان ویژه برنامه خواهند بود اما شاید خاص ترین مهمان برنامه امشب مرد اول آبی پوشان فوتبال پایتخت یعنی پرویز مظلومی باشد.

البته از آنجایی که تیم استقلال فردا اول دی و در مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال، میزبان تراکتورسازان تبریز هست، بخش های مربوط به گفتگو با پرویز مظلومی به صورت پلی بک از شبکه یک پخش می شود.

تازه های یلدایی در شبکه پنج سیما

شبکه پنج با تغییر ساعت پخش برنامه «به خانه برمی گردیم» و اضافه کردن فیلم سینمایی «فرشته با هم می آیند» کنداکتور شب یلدای خود را به شب نشینی خانوادگی تبدیل کرد.

برنامه «به خانه بر می گردیم» که هفته گذشته با اعلام مرکز تحقیقات صدا و سیما با ۵۵ درصد بیننده پربیننده ترین برنامه خانوادگی شبکه های سیما اعلام شده، هر روز ساعت ۱۷ پخش می شود اما امشب به مناسبت شب یلدا، ساعت آن به ۱۹ تغییر یافته و قرار است تا بعد از ساعت ۲۱ ادامه داشته باشد.

همچنین از دیگر تغییرات ویژه برنامه «به خانه بر می گردیم» در شب یلدا ، حضور همزمان هر ۶ مجری این برنامه در یک قاب مشترک است. قاب شش نفره ای که تاکنون شکل نگرفته است.

«به خانه برمی گردیم» در اولین شب زمستانی چند مهمان ویژه هم دارد. عشق ورزی و محبت موضوع گفتگوی خانوادگی و نحوه تغذیه زمستانی موضوع گفتگوی پزشکی این برنامه است.

شبکه پنج سیما در جدول پخش برنامه های خود، بعداز این ویژه برنامه، ساعت ۲۲:۳۰ شب فیلم سینمایی «فرشته ها با هم می آیند» با بازی جواد عزتی را روی آنتن خواهد برد.

«شب عاشقانه بیدل» از رادیو تهران

شبکه رادیویی تهران با ویژه برنامه شاد «شب عاشقانه بیدل» در شب یلدا همراه مخاطبان است. نوشین رهگذر، تهیه کننده ویژه برنامه شب یلدا گفت: در این شب عوامل برنامه ساز مهمان پدربزرگ و مادربزرگی هستند که در استودیو رادیو تهران حضور دارند و پای صحبت های آنها می نشینند. این بخش با محوریت احترام به سالمندان، نیکی و احسان به پدر و مادر پخش می شود.

وی افزود: در بخش دیگر قدمعلی سرامی، دکتری ادبیات فارسی درباره شب یلدا در فرهنگ و ادبیات فارسی صحبت می کند و مهدی رستمی، کارشناس دینی برنامه از جایگاه شب یلدا در فرهنگ دینی و آغاز ولادت و ولایت حضرت مهدی موعود (عج) می گوید.

وی به جلوه های اخلاقی برنامه اشاره کرد و افزود: در بخشی با عنوان «فرهنگ عامه مردم» به ارزش های اخلاقی و جلوه های اخلاق در شب یلدا، صله رحم و احترام به بزرگان تاکید می شود. همچنین گزارش هایی تفریحی و شاد از کودکان تهیه شده است که آنها درباره ذهنیتی که از شب یلدا و دور همنشینی ها دارند، می گویند.

رهگذر با اشاره به بخش های دیگر این ویژه برنامه افزود: «تهران نامه» زبان تهران قدیم، درباره شب یلدا است که مهین نثری، از بازیگران قدیمی رادیو، تاریخچه چله نشینی و شب یلدا را اجرا می کند. «خانه ای با هوای تازه» کاری از لیلا میرمحمدی آذر است که در خانه سالمندان اتفاق می افتد، این بخش با موضوع پدربزرگ ها و مادربزرگ ها و ارزش هایی است که فراموش شده است.

علاوه بر این بخش «ما هیچ، فقط صدا» خاطراتی از بزرگان، پدربزرگ ها و مادربزرگ هاست که از شب های یلدا در سال های گذشته، شب نشینی ها و شاهنامه خوانی هاست.

ویژه برنامه شب یلدا با عنوان «شب عاشقانه بیدل» کاری از گروه اخلاق و زندگی شهروندی رادیو تهران است که با اجرای یوسف رحیمی در این شب از ساعت ۲۱ تا ۲۳ روی موج اف.ام ردیف ۹۴ مگاهرتز می رود.