حجم قراردادهاي دانشگاه شريف با صنعت معادل بودجه جاري اين دانشگاه است / نظم و مقررات آموزشي از شاخص هاي موفقيت دانشگاه شريف است

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر سهراب پور عصر روز گذشته در مراسم تقدير از 40 تلاشگر برگزيده دانشگاه صنعتي شريف در اين دانشگاه گفت: علت استقبال جوانان از دانشگاه صنعتي شريف شاخص هاي اجتماعي، پژوهشي و آموزشي اين دانشگاه آست كه يكي از شاخص هاي آموزشي اين دانشگاه نظم و مقررات آموزشي است.

وي افزود: بر اساس آمارهاي سال جاري در كنكور سراسري از 100 نفر اول كنكور 97 نفر به اين دانشگاه وارد شده و از 200 نفر اول كنكور سراسري 182 نفر اين دانشگاه را براي ادمه تحصيل انتخاب كرده اند. همچنين از 35 نفر برگزيده در المپيادها تنها 4 نفر به رشته پزشكي و بقيه به اين دانشگاه آمده اند.

رئيس دانشگاه صنعتي شريف گفت: در اين دانشگاه براي ايجاد تحركت علمي دانشجويان برنامه هاي ويژه اي در نظر گرفته مي شود و دانشجويان در مسابقات علمي زيادي به رقابت با يكديگر مي پردازند.

وي اضافه كرد: 25 سال است كه انجمن رياضي بين دانشگاه ها مسابقات رياضي برگزار مي كند و تيم رياضي دانشگاه شريف در 18 سال اخير مقام اول را كسب كرده است. دانشگاه نيز اين تيم را براي تشويق به مسابقات بين المللي اعزام مي كند كه سال گذشته در مسابقه اي در كشور بلغارستان اين تيم مقام سوم را كسب كرد.

سهراب پور يادآور شد: مسابقه برنامه نويسي كامپيوتر يا ACM كه در دنيا برگزار مي شود در دانشگاه شريف نيز رونق خاصي دارد و اين دانشگاه به عنوان سايت غرب آسيا مطرح است.

رئيس دانشگاه ضنعتي شريف افزود: دانشگاه صنعتي شريف در المپياد دانشجويي نيز كه توسط سازمان سنجش برگزار مي شود در رشته هاي رياضي، فيزيك، شيمي، برق، عمران، كامپيوتر و اقتصاد مقام اول را دارد.

وي به شاخص هاي پژوهشي دانشگاه اشاره كرد و گفت: دانشگاه شريف در خصوص پژوهش هاي بنيادي و ارائه مقالات علمي فعاليت بسياري را اجرا مي كند به طوري كه تاكنون 1700 مقاله توسط اعضاي هيات علمي منتشر شده است.

رئيس دانشگاه صنعتي شريف در خصوص پژوهش هاي كاربردي نيز كه شاخص آن حجم قراردادهاي دانشگاه با صنعت است، در نقطه قابل قبولي وجود دارد به طوري كه در سال جاري حجم قراردادهاي دانشگاه با صنعت معادل بودجه جاري دانشگاه بوده است.

وي گفت: محيط علمي همراه با احترام به قانون از سوي تمامي اقشار دانشگاه صنعتي شريف رعايت مي شود. همچنين مديريت علمي و غير جناحي نيز يكي از رموز موفقيت اين دانشگاه است.

سهراب پور با اشاره به فارغ التحصيلان دانشگاه صنعتي شريف افزود: بسياري از مديران نشريات معروف و مديران مهمترين صنايع خودرو كشور و برخي از مديران سازمان هاي صنعتي، نفت و پتروشيمي فارغ التحصيلان اين دانشگاه بوده اند.

رئيس دانشگاه صنعتي شريف گفت: با بيان اين كه دانشگاه صنعتي شريف تا كنون 160شهيد تقديم كشور كرده است، افزود: اولين شهيد اين دانشگاه قبل از پيروزي انقلاب اسلامي دانشجوي شهيد مجيد شريف واقفي است كه نام دانشگاه نيز از نام او اتخاذ شده است.

به گزارش مهر در اين مراسم حداد عادل، وزير نيرو، دكتر عارف - معاون اول دولت هشتم، دكتر حسن خالقي - معاون آموزشي وزارت علوم، پروفسور رضا، دكتر علي اكبر صالحي، دكتر مهدي ضرغامي، دكتر علي محمد رنجبر روساي سابق دانشگاه صنعتي شريف و جمع كثيري از دانشجويان و اساتيد دانشگاه صنعتي شريف حضور داشتند.