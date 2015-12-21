فرصت سه روزه در اسفندماه برای جاماندگان کنکور ارشد ۹۵

به گزارش خبرنگار مهر، اطلاعات ثبت‌نامی آن دسته از داوطلبان شرکت کننده در آزمون‌ کارشناسی ارشد سال ۹۵ و بیست و یکمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور در زمان مقرر ثبت‌نام کرده اند، از روز دوشنبه سوم تا روز چهارشنبه پنجم اسفندماه بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش قرار می گیرد و امکان کنترل و ویرایش آن وجود دارد.

همچنین به منظور مساعدت و همراهی با داوطلبانی که در مهلت مقرر موفق به ثبت‌نام در آزمون نشده اند ترتیبی اتخاذ شده که در روزهای سوم تا پنجم اسفند ۹۴ این دسته از متقاضیان نیز بتوانند نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

جدول اصلاحات جدید دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۵