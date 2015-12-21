فرصت سه روزه در اسفندماه برای جاماندگان کنکور ارشد ۹۵

به گزارش خبرنگار مهر، اطلاعات ثبتنامی آن دسته از داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۵ و بیست و یکمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور در زمان مقرر ثبتنام کرده اند، از روز دوشنبه سوم تا روز چهارشنبه پنجم اسفندماه بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش قرار می گیرد و امکان کنترل و ویرایش آن وجود دارد.
همچنین به منظور مساعدت و همراهی با داوطلبانی که در مهلت مقرر موفق به ثبتنام در آزمون نشده اند ترتیبی اتخاذ شده که در روزهای سوم تا پنجم اسفند ۹۴ این دسته از متقاضیان نیز بتوانند نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
جدول اصلاحات جدید دفترچه راهنمای ثبتنام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۵
|کد رشته امتحانی
|نام رشته امتحانی
|مورد و یا موارد اصلاحی
|۱۱۱۱
|مجموعه الهیات و معارف اسلامی (۱)
|ردیف رشته ۱۱ با عنوان علوم قرآن و حدیث به دلیل تکراری بودن با ردیف رشته ۱ حذف میشود.
|۱۱۲۶
|مجموعه حقوق
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با عنایت به اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، سؤالهای درس ۱۳ «آیین دادرسی کیفری» براساس قانون جدید و اصلاحیه آن طراحی خواهد شد.
رشتههای ردیف ۲۷ با عنوان حقوق هوایی و ردیف ۲۸ با عنوان حقوق پزشکی به دلیل عدم پذیرش توسط دانشگاههای پذیرنده در آزمون سال ۱۳۹۵، حذف میشوند.
|۱۲۰۶
|مجموعه زیست شناسی ـ علوم سلولی و مولکولی
|ردیف رشته ۸ با عنوان زیست فناوری گرایش صنعت و محیط زیست به دلیل عدم پذیرش توسط دانشگاههای پذیرنده در آزمون سال ۱۳۹۵ حذف میشود.
|۱۲۵۹
|مهندسی صنایع
|کد ضریب گرایشهای: ۴) سیستمهای مالی، ۵) لجستیک و زنجیره تأمین و ۶) مدیریت پروژه به کد ضریب «۴» اصلاح می شود.
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۱۳۱۲
|مجموعه مهندسی منابع طبیعی ـ چوب
|ردیف رشته ۶ با عنوان طراحی و مهندسی چوب به دلیل عدم پذیرش توسط دانشگاههای پذیرنده در آزمون سال ۱۳۹۵ حذف میشود.
|۱۳۱۵
|مجموعه کشاورزی ـ بیماری شناسی گیاهی
|عنوان صحیح ردیف رشته دوم ریزکرمشناسی است.
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