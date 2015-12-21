ایدئولوژی داعش را دست کم نگیریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، مرکز مطالعات «مذهب و ژئوپلیتیک» انگلستان در گزارشی هشدارآمیز تداوم تمرکز تلاش های ضد تروریسم غرب بر گروه داعش را که به قیمت نادیده گرفتن دیگر گروه های تروریستی تمام می شود، اشتباهی راهبردی توصیف کرد.

در این گزارش آمده است که شکست داعش نمی تواند مانع گسترش تروریسم جهانی شود چرا که در حال حاضر دستکم در سوریه ۱۵ گروه افراطی با تفکری مشابه داعش وجود دارند که می توانند جایگزین آن شوند. بنابراین حتی اگر داعش هم شکست بخورد، حدود ۶۵ هزار نفر از اعضای سایر گروه های سَلفی با تداوم راه داعش حملات خود را از سوریه متوجه دیگر نقاط جهان می کنند.

کمتر از یک چهارم از کسانی که از سوی این مرکز مطالعاتی مورد بررسی قرار گرفته اند فاقد ایدئولوژی افراطی بوده اند حال آنکه تعداد کثیری از آنها علاوه بر ابراز تمایل برای پیوستن به صفوف داعش از رهبری این گروه تروریستی پس از خاتمه بحران سوریه نیز حمایت می کنند.

لذا این مرکز در گزارش خود می نویسد: شکست نظامی داعش به منزله پایان تروریسم جهانی نیست چرا که این یک جنگ ایدئولوژیک است و ما قادر به بمباران یک ایدئولوژی نیستیم.

گزارش مرکز مذهب و ژئوپولیتیک انگلستان به فاصله چند روز پس از آن ارائه می شود که شورای امنیت سازمان ملل متحد نقشه راهی را برای انتقال سیاسی قدرت در سوریه به تصویب رساند که در آن تنها دو گروه تروریستی داعش و «جبهه النصره» که یکی از شاخه های القاعده است از حضور در روند مذاکرات صلح سوریه باز می ماند.

این گزارش تاکید می کند که خواست دولت های غربی و گروه های معارض سوری به فروپاشی دولت «بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه به جای خاتمه بخشیدن به بحران موجب دامن زدن به آتش جنگ می شود و این دقیقا همان نتیجه ای است که بارها روسیه درباره آن هشدار داده است.

ناگفته نماند که مسکو و متحدانش در عین باور به مشروعیت دولت دمشق حق هرگونه تصمیم گیری در قبال آینده سوریه را به مردم این کشور واگذار کرده و بارها از مخالفین اسد خواسته اند تا برای تفکیک گروه های خطر آفرین، به تهیه لیستی از گروه های معارض میانه رو سوری مبادرت نمایند.