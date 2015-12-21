مهدی محبی در گفتگو با مهر، اظهار کرد: پس از برگزاری همایش پیاده روی در شهرهای کرج و هشتگرد با جلب نظر مسئولان فدراسیون ورزش های همگانی موفق به اخذ مجوز برگزاری همایش صبح و نشاط در شهر گرمدره شدیم و خوشبختانه این همایش با حضور پررنگ مردم این شهر به خوبی برگزار شد.

وی افزود: مردم و مسئولان شهر گرمدره پای کار آمدند و با مشارکت در همایش پیاده روی خانوادگی ضمن اعلام علاقمندی خود به ورزش زمینه معرفی گرمدره را به مردم سراسر کشور فراهم کردند.

محبی با اشاره به پخش زنده تلویزیونی این همایش از شبکه سوم سیما گفت: همایش صبح و نشاط در شهر های مختلف فرصت مغتنمی است تا مناطق مختلف کشور توانایی های خود را به منصه ظهور بگذارند و گرمدره نیز از این فرصت استفاده لازم را برد.

رییس هیئت ورزش های همگانی استان البرز ترویج فرهنگ ورزش کردن و فعالیت بدنی را از دیگر خروجی های مثبت این همایش ها عنوان کرد و گفت: توزیع جوایز ورزشی و خودداری از اهداء هدایایی چون خودرو به مردم نیز نشان از تغییر رویکرد مسئولان به برگزاری چنین برنامه هایی است.

وی با اشاره به تعلق خاطر مردم استان البرز به ورزش همگانی و شهروندی گفت: حضور بیش از ۲هزار نفر در همایش شهر گرمدره نشان داد چنانچه برنامه ریزی خوبی صورت گیرد مردم از آن استقبال می کنند و با حضور هوشیارانه خود تکمیل کننده آن خواهند بود.

محبی با دعوت از شهرهای مختلف استان برای میزبانی از این همایش ها گفت: مسئولان شهری شهرهای مختلف البرز اعم از شوراهای اسلامی و شهرداری ها در توسعه این فرهنگ ارزشمند پیش قدم شوند و هیئت ورزش های همگانی نیز در کنار آنها برای برگزاری شایسته همایش و انعکاس آن از رسانه ملی همکاری لازم را خواهد داشت.

وی در پایان افزود: هیئت ورزش های همگانی البرز به دنبال جذب بیشتر مردم به ورزش است و در این مسیر از هرگونه ایده و پیشنهاد اثربخش استقبال می کند.