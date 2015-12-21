به گزارش خبرنگار مهر، وزیر بهداشت در مراسم امضای تفاهم‌نامه طرح سلامت یار با هلال احمر، با بیان اینکه ایرانیان از گذشته سوای هر کیش و اعتقادی ساعی و کوشا بودند گفت: ایرانیان نسبت به هم محبت داشتند، بخشی از این روحیه امروز در جمعیت هلال احمر محقق شده است. بدون هیچ شائبه و چشم‌داشتی داوطلبان هلال احمر و صلیب سرخ در همه جای دنیا براساس فطرت خدایی به همنوعان خدمت می کنند.

قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه میزان خدمت داوطلبان در آمریکا رقمی معادل ۴۰۰ میلیارد دلار است، افزود: پزشکان بدون مرز در اتفاقات طبیعی و غیر طبیعی حاضر می شوند چه در غزه، بم یا هاییتی و این اوج لذت است که انسان از همه منافع شخصی خود برای دستگیری از دیگران بگذرد.

وی ادامه داد: از هلال احمر ایران که در موضوع حادثه منا خدمات فراوانی داشت تشکر می کنم. هرچند حادثه به قدری سهمگین بود و ظلم دولت عربستان به اندازه ای بود که خدمات هلال احمر ایران دیده نشد. در اربعین هم هلال احمر ایران به خوبی ظاهر شد و هنوز فرصت های بسیاری وجود دارد که برای خدمت به جامعه آماده باشیم.

وزیر بهداشت با اشاره به امضای طرح سلامت یار از سوی وزارت بهداشت و هلال احمر گفت: با همت جمعیت هلال احمر و معاونت درمان وزارت بهداشت طرحی با عنوان سلامت یار در ۱۰ بیمارستان کشور شروع می شود و اگر قدم های اول محکم برداشته شود و همراه با آموزش باشد این اقدام ارزنده ای است.

وی افزود: اداره بیمارستان ها به علت تصمیمهای غلط سیاسی در ۳۰ سال گذشته با مشکل مواجه بود که با خودگردان شدن بیمارستانها و تامین منابع مالی از سوی خود بیمارستانها مشکل تا اندازه ای رفع می شود. امیدواریم این طرح در کنار طرح تحول سلامت مکمل ارائه خدمات به مردم باشد.